la barbitúrica de la semana

Postalfabetas

Hemos decidido vivir a un lado del lenguaje

Los dominios del payaso

«Un país de huérfanos»

Karina Sainz Borgo

Camino en dirección a la calle Concepción Jerónima, en Madrid. Llevo prisa, pero no tanta como para no detenerme ante una vitrina. «Esta librería está en contra del genocidio en Gaza». Hay tanto de declaración como de advertencia. Es breve, fugaz. Invita a tomar parte. ... A los pocos días, un buen amigo me escribe preguntándome si debe hacer pública su posición sobre Gaza en sus redes sociales. Por qué tanto afán, pregunto. «La mayoría lo está haciendo», me dice como si de un reto viral se tratara. Pocos días después, en Sol, me topo con un grupo de personas con banderas de Palestina. Gritan consignas. Un joven se detiene a exponer su punto de vista sobre lo que él considera que está ocurriendo con el terrorismo de Hamás. Los manifestantes pasan de pedir a la paz a corretear al chico al grito de sionista. Gritan todos.

