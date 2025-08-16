Suscribete a
«Un país de huérfanos»

Karina Sainz Borgo

En la historia de una nación, la vida es aquello que sucede de una generación a otra. Es la siembra y su cosecha. Hay quienes viven una tragedia, pero también quienes la heredan. Incluso quienes intentando cambiar ese legado, acaban sometidos a él. El pasado ... 11 de agosto, a los 39 años, murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Ocurrió casi dos meses después del atentado que lo mantuvo en estado crítico de salud. Al precandidato por el partido opositor Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le dispararon mientras ofrecía un discurso en Bogotá. El ataque se produjo en medio de las tensiones provocadas en Colombia por la intención del presidente Gustavo Petro de sacar adelante una consulta popular para una reforma laboral. En un ambiente preelectoral –habrá comicios en 2026–, Miguel Uribe Turbay se convirtió en la diana de un disparo y la consecución de una tragedia que ha marcado la vida de los colombianos durante generaciones.

