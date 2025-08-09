Suscribete a
Karina Sainz Borgo

El filósofo Edward Said describió Gaza como símbolo del colonialismo y el despojo. Desde su proclamación, en 1948, cuando David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia horas antes de que expirara el mandato británico sobre Palestina, el estado de Israel se convirtió en ... una reparación tras los pogromos en Europa Oriental y el Holocausto, pero también en el detonante inmediato de una guerra árabe-israelí. Hannah Arendt, quien apoyaba la existencia de una comunidad judía en Palestina, mostró sus reticencias en la creación de un Estado-nación estrictamente judío que excluyera a la población árabe. En 1958 advirtió sobre los peligros de una convivencia hostil, la posible militarización y el conflicto crónico, con Estados Unidos como árbitro interesado en el petróleo árabe. A finales de los noventa, tras los acuerdos de Oslo , el reconocimiento mutuo y la creación de una estructura de autogobierno palestino fracasaron. La desconfianza desembocó en una segunda intifada de la que la célula terrorista islámica Hamás salió reforzada hasta imponerse a la Autoridad Nacional Palestina.

