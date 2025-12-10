Suscribete a
Los cómplices de Salazar

Cabe recordar que los casos denunciados de abusos que pesan sobre el colaborador de Sánchez se produjeron en La Moncloa, en los círculos de mayor confianza del presidente

Que La Moncloa recolocara a los trabajadores cercanos a Paco Salazar en diferentes empresas públicas o de su entorno da la medida de cómo el Gobierno ha gestionado este caso, comprando el silencio de los afectados y de quienes estuvieron cerca del presunto acosador. Cabe ... recordar que los casos denunciados de abusos que pesan sobre el colaborador de Pedro Sánchez se produjeron en La Moncloa, en los círculos de mayor confianza del presidente. Ninguna organización está libre de sufrir en su seno un caso de este tipo, aunque sí debe ser responsable de su respuesta ante los hechos. En este caso, hemos sabido cómo las denuncias desaparecieron misteriosamente del sistema del PSOE por un supuesto error informático. Esta teoría resulta insostenible tras hacerse público que durante este tiempo el Gobierno se comportó como cómplice del presunto acosador, maniobrando para conseguir el silencio de las personas implicadas en un escándalo que debería haber producido dimisiones al más alto nivel.

