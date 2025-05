La principal carencia del Gobierno, apresado por sus pactos con fuerzas antiatlantistas –alguna claramente prorrusa–, es que no asume el tiempo que le está tocando vivir a Europa

Toda Europa, entendida como suma política de Estados y sociedades y como concepto geoestratégico, se enfrenta a una revisión inaplazable del modo de vida instaurado tras la Segunda Guerra Mundial. La idea de que la victoria de las democracias alejaría definitivamente la amenaza de nuevas guerras caló hondo en gobiernos, partidos y votantes, y entre todos se implantó una sociedad del bienestar que arrendó a Estados Unidos su seguridad colectiva, con las excepciones nucleares de Francia y Reino Unido. La invasión de Ucrania por Rusia ha roto el espejo en el que se miraba Europa, a lo que se añaden las injerencias de Moscú en crisis nacionales y procesos electorales, como un episodio no violento de guerra 'híbrida'. Del pacifismo postraumático que sufría Europa se ha pasado a un estado de alarma frente al acoso ruso, que está justificando no solo un rearme efectivo por parte de numerosos estados, sino también un discurso sin medias tintas para concienciar a los ciudadanos de aquellos territorios potencialmente ubicados en los primeros puestos de la lista de objetivos rusos.

No solo es la guerra ilegal de Putin contra Ucrania lo que obliga a Europa a mudar sus sentimientos de una paz perpetua por una fuerza disuasoria. El lanzamiento continuado de misiles balísticos por los hutíes del Yemen contra Israel, el país más preparado para protegerse de cualquier clase de amenaza, es una lección explícita sobre las nuevas asimetrías de los riesgos militares. Cualquier Estado, por pequeño que sea, incluso cualquier facción, puede adquirir medios materiales ofensivos –y los conocimientos suficientes para usarlos– capaces de representar una amenaza creíble y seria. Si se cambia Yemen por el desierto del Sahel e Israel por España, con distancias más o menos similares, se crea un escenario verosímil con riesgos para la seguridad de nuestro país. El Sahel es una zona sometida a una intensa actividad del terrorismo yihadista, cuyas organizaciones están ampliando su área de control e influencia.

En el reciente 'Libro Blanco sobre Defensa Europea', publicado por la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen, se identifican los ataques aéreos como la primera brecha de seguridad que presenta la defensa de los países europeos. Vista la experiencia rusa en Ucrania, dominada por el control de los espacios aéreos frente a ataques con drones y misiles, parece razonable la preocupación de Bruselas. Con otros parámetros de valoración, y con escasa dosis de verosimilitud según los expertos, también Donald Trump anunció una 'cúpula dorada' para blindar el cielo estadounidense.

El Gobierno español no ha respondido a la preocupación por la defensa aérea en la medida exigida por la Comisión europea. Es cierto que, en el compromiso presupuestario asumido por Pedro Sánchez para llegar a una inversión militar equivalente al 2 por ciento del PIB se incluyen partidas para la seguridad del espacio aéreo, pero no son suficientes en cantidad, ni se destinan a cubrir las necesidades de la «brecha crítica» que la Unión Europea quiere sellar. Antes que números, la principal carencia del Gobierno de Pedro Sánchez, apresado por pactos con fuerzas antiatlantistas –alguna claramente prorrusa–, es que no asume el tiempo que le está tocando vivir a Europa. Todas sus principales potencias y aquellas otras que más cerca sienten el aliento ruso han dado el paso de invertir masivamente en defensa y, sobre todo, de liderar una preparación de los europeos para un tiempo nuevo, menos grato que el de la sociedad del bienestar, pero inaplazable para concienciarlos sobre el valor de una libertad que ahora hay que defender.