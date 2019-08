Tesoros y piratas

Seguir Pedro García Cuartango Actualizado: 12/08/2019 23:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Algunos amigos y lectores me han pedido que les recomiende un libro para estas vacaciones. No tengo que pensar demasiado la respuesta: «La isla del tesoro», de Robert Louis Stevenson. No se ha escrito nunca una novela de aventuras tan buena como ésta.

El escritor escocés acabó la obra en 1882 cuando tenía 29 años. Aunque de su pluma salieron otras creaciones geniales que no hace falta recordar, «La isla del tesoro» tiene una magia que nos atrapa desde la primera línea. Podemos utilizar muchos calificativos para describir la novela, pero basta decir que su lectura nos devuelve a una infancia en la que todavía soñábamos con piratas, tesoros, galeones y viajes a los mares del Sur.

Todo eso y

