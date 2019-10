La tercera ¿Somos patriotas? «Ser patriota es sentirse orgulloso de nuestra historia, con sus claros y sus sombras. Con sus poetas, sus descubridores, sus científicos, sus deportistas, sus gentes de a pie y todo lo que hemos hecho a lo largo de la historia»

En 1945, recién terminada la II Guerra Mundial, Georges Orwell decía que «el nacionalismo no debe ser confundido con el patriotismo. Entiendo por patriotismo la devoción por un lugar determinado y por una particular forma de vida que no se quiere imponer...; contrariamente, el nacionalismo es inseparable de la ambición de poder».

Hay detractores del patriotismo, al que consideran una fórmula que favorece la integración forzada, la xenofobia, el odio, e incluso, las guerras. Y asimismo hay quien sostiene que los políticos manipulan a las masas amparados en el patriotismo.

A lo largo del tiempo, y después de la Ilustración, se impone el término Patria en alternancia con el de Nación (especialmente en la Revolución Francesa) y se tornó en