Carta de una bióloga desesperada: «Las únicas “ofertas” que he encontrado han sido por puestos voluntarios»

Empecé mi grado en Biología en la Universidad de Sevilla hace ya diez años, y muchas veces me acuesto pensando en que ojalá hubiera una máquina del tiempo para poder volver a empezar y hacer otra elección.

Siempre he sido una persona muy curiosa y durante mi etapa de Bachillerato mi profesora de biología consiguió que me apasionaran las ciencias de la vida. Eso me hizo tomar la decisión de hacer un grado en ciencias, con toda la ilusión de convertirme en científica y poder hacer aportaciones beneficiosas a la sociedad, pero qué desconocimiento tan grande tenía por aquel entonces de la realidad laboral de los biólogos y a la precariedad a la que se enfrentaban y nos seguimos enfrentando una década después.

Cuando estaba finalizando el grado tuve mi primer contacto de trabajo en el laboratorio gracias a una beca de colaboración del Ministerio, por la que aprendí la realidad del trabajo del investigador. Durante esta etapa colaboré en la elaboración de una vacuna contra la bacteria Pseudomonas aeruginosa, que puede provocar patologías en las vías respiratorias, utilizando el mecanismo de infección de la bacteria Salmonella, responsable de las infecciones gastrointestinales.

Posteriormente, en 2017, llegó mi primer contrato oficial de trabajo como bióloga, como técnico de investigación durante un año en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Sevilla, en el ámbito de la fijación biológica de nitrógeno en plantas mediada por bacterias fijadoras.

En 2018, tras finalizar mi contrato y conocer ya más de cerca la precariedad del sector, decidí realizar el Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria, con la idea de abrirme otra ventana laboral además del sector biológico, en busca de estabilidad y de presentarme a las oposiciones de 2020, que finalmente no he podido realizar debido a la pandemia de coronavirus.

Paralelamente he echado incontables currículums sin ninguna respuesta positiva.

Los biólogos estamos completamente desamparados por todas las instituciones. Durante mi experiencia en laboratorio realizaba PCR de forma diaria, y durante este momento de pandemia en el que supuestamente hace falta personal para ellos las únicas “ofertas” que he encontrado han sido por puestos voluntarios, sin cobrar, porque, como todos saben, los biólogos hacemos fotosíntesis y no necesitamos comer.

Un Colegio de Biólogos ha ofrecido durante el confinamiento cursos gratis a cambio de apuntarte como voluntario para hacer PCR, una universidad de Madrid pedía rastreadores voluntarios. Estoy deseando de poder aportar mi grano de arena en estos momentos, he estudiado para ello, estoy cualificada, pero no tengo ninguna oportunidad laboral real por la que cobrar como con cualquier otro trabajo. De hecho, las bolsas del sistema de salud con puestos para trabajar en los laboratorios de hospitales no incluyen a los biólogos, y solo puedes optar si eres técnico de formación profesional.

Tengo ya 28 años, las ilusiones con las que empecé el grado en Biología en 2010 se han desvanecido, hace dos años que estoy en paro, la oposición de docente se ha atrasado al año que viene debido a la pandemia y por más que intento trabajar no tengo respuesta ni de otros sectores que no están relacionados. Esta es mi realidad, de una bióloga desesperada.

