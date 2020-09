Testimonios del coronavirus Carta de una pediatra a Pedro Sánchez: «El factor sorpresa le sirvió como excusa en la primera ola, pero los españoles ya no aceptamos más disculpas» «Mi profesión consiste en ayudar, con los medios que disponga, a los que se contagien. En la suya está que a mí me lleguen pocos pacientes y que yo no acabe siendo uno de ellos»

Actualizado: 01/09/2020 02:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Señor Presidente, hoy le envío esta carta. Como remitente, una pediatra decepcionada.

Mi padre falleció hace 48 horas. Se cumplió mi presentimiento, su último cumpleaños lo pasó sin el calor de los suyos, a sabiendas de que podía no haber más. No fue por decisión propia, es lo que tiene cumplir 83 años en una situación de confinamiento y con hijos sanitarios considerados personal de riesgo.

Ahora que miro hacia el pasado, veo igual el presente y quizás aún peor el futuro, sé que no me compensó dedicarle tan poco tiempo esos últimos meses. ¿Es de extrañar, por tanto, que en este momento desee que no le suceda a nadie más?

Esta cuestión me impulsa a escribirle, obviando mi subjetividad y basándome en nuestras estadísticas catastróficas. Creo que sigue usted siendo poco previsor. ¿Quién soy yo para tal atrevimiento? Uno más de los cuidadanos españoles, que ni más listos ni con más conocimientos, sabe que estamos abocados a un otoño/invierno terrorífico.

Si algo, poco, tenemos que agradecer a este maldito virus, es que debutó en nuestro país una vez finalizada nuestra "temporada alta" de infecciones virales. Si habitualmente cuando esta ocurre se producen colapsos en los Servicios de Urgencias, bajas laborales, absentismo escolar, etcétera, ¿es capaz de imaginar qué va a ocurrir cuando se encuentren todos los viejos y nuevos microorganismos la próxima temporada? Entre ellos no van a mantener distancia social, se lo aseguro.

Ante esto, ¿cómo está usted preparando a los que se ha empeñado en denominar "héroes"? Tenemos a nuestros médicos residentes en huelga por injusticias sin resolver, a los eventuales en eventualidad perpetua, no se están cubriendo los puestos de vacaciones, todo lo contrario, no se han reforzado plantillas, no se han ampliado camas...

Ni siquiera sabemos si tendremos que solicitar medidas de conciliación familiar porque su Ministerio de Educación cojea casi tanto como el de Sanidad. ¿Dónde ha estado la ministra Celaá todos estos meses? A fecha de hoy, alguien es capaz de afirmar qué día empezarán los colegios? Si no sé ni a que hora saldrán mis hijos, ¿improvisaré en septiembre como hice en marzo? El factor sorpresa le sirvió como excusa en la primera ola, pero los españoles ya no aceptamos más disculpas. Ahora sí se puede preveer.

¿La actual curva ascendente en las cifras de contagiados era tan esperable que se va a seguir sin darle importancia? Para disminuirla todos dependemos de todos. Sé que en estos últimos meses se está haciendo un pulso entre nuestro sistema económico y el sanitario. En ese pulso cada uno tira con fuerza para su lado, y puede ser la causa de los rebrotes. Sería deseable encontrar un equilibrio entre ambos para que el deterioro del uno no salpicara al otro. Pero, pese a quien le pese, sin salud no hay economía. No permita que vuelvan a pagar su escasa previsión los niños sin escolarizar, los vulnerables enfermando, los ancianos solos en casa, no se lo perdonaremos a usted ni a nosotros mismos.

Siento preguntar mucho y aportar poco, pero mi profesión consiste en ayudar, con los medios que disponga, a los que se contagien. En la suya está que a mí me lleguen pocos pacientes y que yo no acabe siendo uno de ellos.

¿Tiene usted alguna respuesta? Le escribo desde Gran Canaria, en esta ocasión está usted más cerca que en las anteriores, a lo mejor eso ayuda.

* Mayte Angulo Moreno es pediatra y vive en Las Palmas de Gran Canaria.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es