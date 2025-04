Hola, soy madre soltera y mi profesión es camarera . Antes del confinamiento llevaba meses trabajando en un bar-restaurante. El primer paso del gobierno fue quitar las Fallas y ahí fue cuando me despidieron.

Mi sorpresa es cuando consigo hablar con el Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) y me informa de que no tengo ninguna subvención ni ayuda para madre soltera, solo la que cobrara cuando lo compaginaba con otro trabajo, de 200 euros al mes. ¿Qué hago yo con 200 euros al mes?

No puedo buscar trabajo, mi hijo tiene dos años y necesita mi atención, mis padres son personas de alto riesgo y no pueden estar con él. Como he estado trabajando en un sitio frecuentado por turistas, de cara al público, y mi hijo vive conmigo, pienso que si yo tengo algo, el también lo tendrá.

¿Donde están esas ayudas? ¿Qué tengo que hacer para poder vivir tranquila en confinamiento? ¿Le doy de comer a mi hijo y yo no como? He visto todo tipo de ayudas pero nadie habla de nosotras, las madres solteras.

Yo no he hecho daño a nadie, no he puesto la vida de las personas y la economía en una balanza, no he sido la que no ha tenido empatía, es más, desde el minuto número uno la tuve, porque para mí no existe el valor de las personas según su edad , ninguna vida vale más que otra, incluso me atrevería a decir que las personas mayores son las que menos culpa tienen y las que menos protegidas están gracias a tus malas decisiones, Pedro Sánchez.

Me pregunto qué se siente al decidir quién muere y quién vive por pensar solo en la economía. Se podría haber evitado mucho y, sin embargo, Presidente, has decidido cruzarte de brazos mientras se cumplían vuestros objetivos, como la gran manifestación del 8M que dejásteis que se hiciese, ¿te acuerdas? Decidísteis mirar para otro lado para reaccionar después, y eso no está bien, porque habéis jugado con la vida de muchas personas . De ahí ya no se vuelve, y lo sabes.

Yo creo que si algo me ha quedado claro de esta situación es que antes me muero de hambre que por el coronavirus . Es triste, pero muy cierto.

Cansada de tanta injusticia y sobreviviendo como puedo a esta situación, porque es lo que me queda, sobrevivir, me despido. Un saludo.

* Ana María Avellaneda Donoso, madre soltera, camarera sin empleo.

