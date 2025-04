Alberto Ameneiro: Carta de un autónomo cuya madre tiene coronavirus: «No sé si este Gobierno realmente sabe lo que está ocurriendo fuera»

Mi nombre es Alberto, soy autónomo y residente en A Coruña. Desde el pasado 6 de abril he permanecido j unto a mi madre en el Chuac de A Coruña debido a que se le diagnosticó una leucemia aguda con pronóstico grave.

No hace falta añadir que independientemente del estado de alarma decretado por el Gobierno yo decidí cerrar temporalmente mi negocio para estar al lado de mi madre. Pero el estado de alarma también me ha imposibilitado atender los trabajos pendientes, que, sin ser gran cosa, me hubiesen permitido al menos tener algunos ingresos.

El pasado lunes mi madre dio positivo en el test del Covid-19 y se me ha apartado automáticamente (entiendo las razones) de su lado, teniendo que esperar ya solo su muerte desde mi casa y la tristeza de no poder despedirme como tocaría con quien me vio nacer.

No sé si este Gobierno realmente sabe lo que está ocurriendo fuera de su burbuja de poderes y contrapoderes, pero yo desde la realidad apolítica, sin ideologías de por medio, solo puedo decir que esto es una vergüenza.

Asisto a un gobierno tocado y hundido, solamente preocupado de su imagen y por cómo esta crisis ha hecho aguas a su barquito de papel. Estoy viendo cómo los canales afines a él están recibiendo ayudas que a otros se nos deniega, cuando estas cadenas han tenido beneficios multimillonarios.

Pero ahí están sus palmeros tocando palmas en las redes sociales, en las tertulias afines y en ciertos balcones. Esta crisis sanitaria y económica que vamos a vivir dejará un antes y un después sin lugar a dudas y espero que cada uno se lleve su premio o su castigo por cómo ha actuado en ella.

El dolor de no poder despedir a la persona más importante en mi vida el día de su muerte no lo va a arreglar ninguna "ayuda económica" y eso siempre lo tendré dentro de mi corazón. Pero ahora viene el segundo golpe, el económico, y no espero que tampoco en esto estén a la altura.

Seguro que no soy el unico en esta situación, por eso quiero enviar a todas esas miles de familias rotas por el coronavirus mis mejores deseos y mucha fuerza para los tiempos difíciles que nos esperan. Un fuerte abrazo.

* Alberto Ameneiro Gómez, autónomo, Galicia.

