La Tercera El manifiesto de one for us «El manifiesto que el próximo sábado presentan Brague y Mayor Oreja en París constituye todo un programa de transición para la Europa confusa y angustiada del presente, cuya vía romana (la expresión es de Brague) no debería conducirnos a una Edad Media chestertoniana, sino, como en el Renacimiento, a aprender de nuevo y muy deprisa a ser antiguos»

Jon Juaristi Actualizado: 22/02/2019 00:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * Rémi Brague (París, 1947) es uno de los más importantes pensadores católicos europeos. Profesor emérito de Filosofía Medieval en la Sorbona, se diría un Étienne Gilson pasado por el 68 y la globalización (además de conocer en profundidad la filosofía antigua y medieval de occidente, es una autoridad indiscutible en filosofía árabe). Jaime Mayor Oreja (San Sebastián, 1951) pertenece también a esa generación, que es la mía. Ambos presentarán en París, pasado mañana, el manifiesto de la plataforma cultural One of Us, cuyo texto han tenido a bien hacerme llegar, solicitando, más que mi adhesión, una opinión sobre su contenido. Como la mayoría de los lectores no lo conocerán aún, me creo en el deber de ofrecerles una síntesis del Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Temas Paris

Iglesia católica

Papa Francisco

Laicismo

Ecumenismo

Ateismo

Jaime Mayor Oreja

Europa

Derecho

Filosofía