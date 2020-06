Testimonios del coronavirus Carta de un guía de turismo en paro: «Tampoco tengo derecho a la renta mínima» «Cumplo 34 años en unos días. Y aquí sigo, en casa de mamá (...) Nunca me han dado una beca, nunca me han llamado del Inem para un puesto de trabajo (...) Con carrera, máster y tres idiomas»

Cumplo 34 años en unos días. Y aquí sigo, en casa de mamá. Me tocó la primera crisis, recién acabada la carrera de Turismo, y he encadenado un contrato miserable tras otro. Desconozco lo que es una paga extra, unas vacaciones pagadas o un extra por trabajar un festivo. Este año no he podido pagar la matrícula de Derecho para junio, tras sacar cuatro asignaturas en febrero con una media de ocho.

Y aquí sigo, en casa de mamá. Sin trabajar desde enero y sin ningún tipo de ayuda económica. Si ya es difícil ser guía turístico entre el intrusismo y lo mal pagado que está, la que se viene encima ahora va a ser de traca. Y lo peor de todo, tener que pedir 10 euros a mi madre, pensionista de viudedad, que no llega a los 630 euros al mes, y sentirme un auténtico lastre.

Es muy injusto que la solución del Gobierno sea "vivir de vuestros padres" como siempre. Depresión, tristeza pero sobre todo indignación.

Tengo la sensación de que soy de los españoles a los que ser español le sale a devolver. Nunca me han dado una beca, nunca me han llamado del Inem para un puesto de trabajo, y aunque me he inscrito en muchísimas bolsas de trabajo de oficinas de información turística, jamás me salió una plaza. Con carrera, máster y tres idiomas.

Y ahora, después de quedarme sin trabajo esta temporada y de que anuncien las famosas pagas de renta mínima por la crisis del coronavirus, tampoco tengo derecho a ella. A vivir de mamá, con 34 años.

* Iago Saavedra Fernández vive en Vigo.

