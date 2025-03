Tengo 49 años, estoy casado, soy padre de dos hijos, asmático y deportista federado en rugby . A fines de enero comencé a tener malestar, como una gripe muy rara. Mi médica de cabecera me diagnosticó justamente gripe y me recetó parectamol. A los tres días fui a Urgencias por que me sentía realmente mal y me diagnosticaron neumonía , con tratamiento de antibióticos.

Dos días después me realizaron una placa torácica, que descartó la neumonía, y un análisis de sangre, que salió normal, aunque me sentía muy mal. Terminé los antibioticos y mi evolución era como mínimo extraña, así que fui al médica de cabecera, que me derivó a Urgencias.

En el Hospital de Cabueñes ya había protocolo de Covid-19 , era el mes de febrero. Me pusieron una mascarilla y me realizaron nuevamente placa torácica, análisis de sangre y electrocardiograma, dando todos correctos. Nuevamente paracetamol .

Una semana más tarde me citaron de la mutua para analizar la baja y me volvieron a dar otra semana , ya que me veían mal y con febrícula. Quince días después ya me sentía mejor y me reincorporé a mis ocupaciones habituales, incluida la práctica deportiva.

Llegó el confinamiento y a los 30 días me volví a sentir mal , con falta de oxígeno, aunque sin fiebre ni otro malestar. En ese momento recibí una llamada de la médica de la mutua diciéndome que seguramente habría pasado ya el coronavirus, pues había tenido todos los síntomas y ella misma había sido contagiada , presumiblemente por mí.

El 6 de mayo me encontraba mal y llamé de nuevo a mi médica, quien le restó importancia y me citó para el lunes 11, pero el 10, día de mi cumpleaños, me encontré muy mal y acudí nuevamente a Urgencias , donde primero me dijeron que podía tener ansiedad y que no tendría que haber ido y luego otra sanitaria que con esos síntomas debía entrar a revisión de Covid-19.

Me volvieron a realizar todas las pruebas, incluidas esta vez todas las del coronavirus, y concluyeron que tengo neumonía leve, que soy negativo en el virus y que tampoco tengo anticuerpos , así que antibiótico y a casa.

No tengo ansiedad. Ni motivos personales para estarlo, salvo esta enfermedad. Termino en estos días de tomar los antibióticos, pero yo sigo teniendo los mismos síntomas de ahogo . Sin debilidad ni fiebre, y realmente estoy desesperado y desamparado. Nadie resuelve mi problema y ni siquiera se cuestionan el por qué desarrollé en tan poco tiempo dos veces la misma enfermedad. Sin embargo, desde la mutua se han vuelto a poner en contacto y me dijeron que sospechan que los test no están siendo correctos y que sí, seguramente he tenido Covid y el virus sigue activo . Espero sobrevivir a esta situación.

* Nicolás Adorno Yerro vive en Gijón.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es