Carta de un joven contagiado: «Es increíble que, después de tanto tiempo, este virus siga estando activo en mi cuerpo» «Hago un llamado a todos los jóvenes que, como yo, que tengo 28 años, se tomaban el virus de broma»

Noté mis primeros sintomas el 16 de marzo, fuertes escalofríos con un cansancio extremo. En el trabajo me dijeron que debía aislarme. Me puse en contacto con mi centro de salud, desde donde el 18 me dieron la baja por Covid-19 sin tener prueba hecha, y me hicieron seguimiento telefónico.

Durante ocho días presenté fiebre alta, cansancio extremo, falta de aire, diarrea, conjuntivitis, tos seca, pérdida de olfato y gusto. Al octavo día me sentí relativamente bien, aunque aún con fiebre, por lo que el médico de cabecera me mandó al hospital para una prueba de rayos x. Allí salió que tenía neumonía bilateral, que afectaba considerablemente mi capacidad pulmonar.

Llegué Urgencias a las 19 y me atendieron a la medianoche por la cantidad increible de personas que había en la sala de espera. Me hicieron varios exámenes diagnóstico y dijeron que a pesar de la neumonía me encontraba clínicamente estable (reservaban hospitalizacion para los más graves), por lo que me mandron a casa con tratamiento de dolquine y azitromicina.

Despues de siete días me empecé a sentir con energía y contento. Pero ahí viene mi cruz. Tras terminar el tratamiento comencé a sentir una presión inmensa en el pecho y disnea. Fui de nuevo a Urgencias, donde esta vez con menos pacientes todo pasó muy rapido y me hicieron los mismos exámenes, que mostraron recuperación de la neumonía, por lo que me mandaron a casa con tratamiento para la ansiedad.

El 18 abril empezó sin embargo uno de los que terribles síntomas post-Covid-19: ¡palpitaciones en el corazón! Sientes lo fuerte que late y crees que se te va a salir o te va a dar un infarto.

Volví a acudir a Urgencias, esta vez con muchísima pena porque el tiempo que dedican los médicos a uno es el tiempo que pueden dedicar a otra persona más enferma y eso pesa en mi conciencia. Me repitieron todas las pruebas. La doctora fue muy amable, y tras ver los resultados positivos me mandó a casa a seguir con mi vida.

Del 21 al 26 de abril todo volvió a empeorar, con síntomas totalmente nuevos y muy fuertes, palpitaciones en el corazón, ardor y dolor en el pecho, arcadas, inflamación de la garganta, diarrea horrible, dolor abdominal y renal y difcultad para respirar.

Despues de toda esta tormenta me empiezo a sentir muy bien y por fin pienso que vuelvo a ser yo, pero aún así tuve otra oleada de malestar a primeros de mayo. Al ver que era recurrente decidí hacerme nuevas pruebas en la seguridad privada, rayos x, electrocardiograma, ecocardiograma, analítica completa de sangre y test de anticuerpos.

Es increíble que, después de tanto tiempo, este virus siga estando activo en mi cuerpo como demostró esa última prueba. No es una simple gripe como se nos dijo.

Estoy muy seguro de habrá muchas personas con estas o más síntomas después de tanto tiempo y no se está informando de ello. Incluso muchos médicos aún creen que el virus tarda 14 días en eliminarse y luego ya te encuentras bien. Es importante que se empieze a estudiar esto, porque lo que uno sufre en silencio no se lo deseo a nadie.

Pido que informen y eduquen. Los síntomas son muy molestos, uno anda con la incertidumbre de si morirá de un día a otro y a esto se suma la depresión y la ansiedad. Es increíble la cantidad de gente que ha pasado el coronavirus que desarrolla ambas cosas, los psicólogos dicen que es normal por enfrentarse a algo tan dificil de entender pero yo me pregunto, ¿y si el virus ataca más alla?

Finalizo haciendo un llamado a todos los jóvenes que, como yo, que tengo 28 años, se tomaban el virus de broma, que creían que era un invento. Ser joven te hace creer también fuerte, que lo pasaras como asintomático, y puede que todo esto sea verdad, pero si caes también puede pasar que no sea así.

* Gerardo Báez es de Madrid.

