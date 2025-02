Silvia López: Carta de una farmacéutica contagiada: «La baja por Covid-19 puede ser como mucho de 30 días, ya la he superado y sigo mal»

Soy farmacéutica comunitaria en Madrid y como tantos otros, positivo en Covi-19 . Mi periplo empezó el 9 de marzo, cuando con una sintomatología nada clara cursé baja por coronavirus al ser personal sanitario y haber estado expuesta.

Mi interés en ese momento era que me hiciesen un test para descartar que una infección preexistente se me estuviese complicando y saber si realmente tenía Covid-19, pero me resultó imposible .

A las dos semanas, y todavía con sintomatología leve, me dieron el alta . Al fin conseguí hacerme un test en una clínica privada previo pago de 200€ y di positivo . Llevaba una semana trabajando en la farmacia y entre cliente y cliente me renovaron la baja . Mi compañero de trabajo durante esa semana, comenzó también con sintomatología y, tras pagarse el test de su bolsillo, resultó ser positivo.

Mis problemas volvieron a los 40 días de empezar la baja. Sigo encontrándome igual, hay días mejores, días peores, pero siempre con febrícula por las tardes, con tos y cansancio. La baja por Covid-19 puede ser como mucho de 30 días, yo ya la he superado y aunque haya gente para la que la enfermedad es mortal y otros asintomáticos, parece ser que no es posible que yo tarde más en curarme que la media , teniendo en cuenta que he sufrido otra infección a la vez que el coronavirus. Me anunciaron que igualmente me darían el alta y que seguía sin haber test.

Ese viernes estuve unas ocho horas al teléfono, pues hablé con todo el que se me ocurrió. El 012 me dijo que estaba prohibido salir a la calle con síntomas, el colegio de farmacéuticos no podía hacer nada, el inspector médico de zona me explicó cómo son las bajas y que se supone que en los centros de salud hay algunos test. Conseguí, no sé ni bien cómo, que a través de mi seguro privado me hicieran un test y el médico esperó hasta conocer los resultados.

Al final, los resultados del test rápido fueron negativos, por lo que me dieron el alta aunque no me encontraba bien . He tenido que cogerme días de vacaciones para recuperarme , ya que no estaba en condiciones de trabajar.

Soy farmacéutica, soy esencial y "sanitaria". Me han dado el alta con síntomas, he contagiado, me reanudaron la baja porque pagué 200€ por un test y volvieron a darme el alta sin encontrarme bien teniendo que gastar mis vacaciones y sin que la seguridad social me haya hecho ningún test.

* Silvia I. López vive en Madrid.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es