Testimonios del coronavirus Carta de un habitante de la "España vaciada": «De todas las excepciones que el Gobierno autorizó, en ninguna tuvo en cuenta a los pueblos pequeños» «El confinamiento lo podemos soportar bien, nuestra mayor preocupación es pasar meses sin ingresos y poder sobrevivir a otra crisis económica más»

David Castillo Actualizado: 29/04/2020 02:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya conocíamos el distanciamiento social, lo que no conocíamos era el estar encerrados en casa.

Soy uno de esos aventureros que hace décadas decidimos irnos a vivir a lo que ahora llaman la "España vaciada". Entonces mi mujer y yo éramos jóvenes y con muchas ganas de hacer cosas. En la ciudad teníamos un estudio de diseño y fotografía que funcionaba y lo trasladamos a un pequeño pueblo aragonés.

El pueblo en el que vivimos apenas llegará a los 40 habitantes aunque en el censo figuren 90, pues muchos viven en Zaragoza. Ganarse la vida aquí no es fácil sin diversificar, así que nos dedicamos a diferentes actividades artísticas y artesanales además de gestionar las visitas en dos yacimientos arqueológicos y un centro de interpretación.

Las semanas anteriores a que el Gobierno decretase el estado de alarma, nosotros ya estábamos muy preocupados y empezamos a cancelar actividades, cursos que impartimos de forja, visitas de turistas y algunas exposiciones de arte. Pero no entendíamos que nadie nos dijese nada y cuando se cancelaron las clases vimos atónitos como desde las ciudades la gente salía a los pueblos y algunos incluso quedaban para hacer deporte. Antes de que el gobierno de nuestra Comunidad Autónoma nos comunicase nada, ya teníamos cerrado el centro de interpretación del pueblo.

Desde hace años sabemos lo que es pasar días sin ver a nadie y trabajar en casa y estar lejos de la familia y amigos sin verlos durante semanas, así que el confinamiento lo podemos soportar bien, nuestra mayor preocupación es pasar meses sin ingresos y poder sobrevivir a otra crisis económica más.

Yo salgo todos los días al monte, ya sea en bici o andando, y nunca me he juntado con nadie, como mucho un saludo en la distancia a algún agricultor o a algún pastor. Se nos hace muy raro ver las mismas calles vacías de siempre y no poder salir porque la Guardia Civil da vueltas por el pueblo, esa misma que desde hace años reivindicamos que tenga más presencia y medios en nuestras comarcas, y más desde que nuestro amigo Iranzo fue asesinado junto a dos guardia civiles en el pueblo de Andorra.

De todas las excepciones que el Gobierno autorizó, en ninguna tuvo en cuenta a los municipios con densidad de población baja. Nosotros no tenemos perro que pasear, no somos agricultores aunque tenemos una finca, no podemos ir al banco o al supermercado porque aquí no hay.

Tampoco se tuvo en cuenta que en algunos municipios como el nuestro tenemos un problema de plagas en el campo y, al no autorizarse la caza, esto se ha agravado considerablemente.

No han dejado a la gente bajar al huerto, pasear o ir a por espárragos, pero sí que podemos ir a la pequeña tienda del multiservicio, donde la frase más recurrentes es: “Nos dejan estar aquí y no podemos ir a pasear al monte”.

En nuestro caso tenemos una pequeña finca en otro municipio a la que se nos impide ir, por lo que se han quedado los árboles sin podar, no sabemos en qué estado está tras fuertes tormentas y tampoco pudimos cortar la leña para el próximo invierno.

Afortunadamente tenemos una casa grande y como empresarios no es la primera crisis que tenemos que superar, pero una vez más hemos visto que nuestros políticos nunca gobiernan pensando en los habitantes de esta mal llamada "España vaciada", que no es más que el resultado de sus malas políticas.

* David Castillo Belio vive en Azaila.

Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es

Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es