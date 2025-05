«Les digo que voluntariamente yo no me retiro, no me automargino mientras haya personas como mi familia y mis amigos que ven que todavía sirvo»

Tengo setenta años y nunca, hasta hace mes y medio, me había sentido viejo, pero desde entonces así me hacen sentir, viejo a la fuerza.

A mí, que trabajé ya en la mili dando clases como maestro y después otros cuarenta años más impartiendo docencia a mis alumnos. Me hacen sentir viejo a mí, que siempre he ayudado a todas las personas que me lo solicitaron y a las que pude echarles una mano para aliviar sus problemas.

Me hacen sentir viejo a mí, que tengo una salud fuerte , que me levanto a las siete de la mañana todos los días, que hago deporte a diario, y que siempre lo practiqué a lo largo de mi vida, que trabajo en la labores domésticas y fuera del hogar cuando me lo permitían.

Hasta hace poco tiempo yo no me sentía viejo, pero ahora, continuamente, desde determinados sectores de la sociedad, me dicen que soy un viejo, que ya no sirvo, que hay que apartarme.

Pues bien, a esa gente les digo que voluntariamente yo no me aparto, yo no me retiro, yo no me automargino mientras haya personas como mi familia y mis amigos que ven que todavía sirvo.

* Lorenzo González Alvarez vive en Madrid.

