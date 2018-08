Luis Ventoso

Sánchez, aquel que antaño acusaba al famoso Mariano de «ocultarse tras la pantalla de plasma», concedió ayer por fin su primera rueda de prensa, dos meses después de ocupar el poder. En la comparecencia repitió varias veces que su llegada al Gobierno supone «un cambio de época», hipérbole un tanto optimista, que evoca el «momento histórico para el planeta» con que la añorada Leire Pajín pelotilleó a Zapatero siendo ministra. Durante su comparecencia, Sánchez proyectó en una pantalla situada a su vera varias fotos propagandísticas de sí mismo: Sánchez posando sonriente con aire de modelo; Sánchez junto a Macron; Sánchez fotografiado con su Gobierno bonito de «ministras y ministros» progresistas; Sánchez junto a Torra, al que adula, y el Rey Felipe VI, al que no defiende de las embestidas de Torra; Sánchez en su despacho monclovita, trabajando arremangado por el bien de los españoles (progresistas), a lo lucecita de El Pardo que nunca se apaga.

Cuando al ego no lo embrida la mesura se arriba en la patochada. Y en eso, y como español siento decirlo, se quedó la comparecencia de ayer del eventual presidente del Gobierno. Es una patochada proclamar que «ahora los españoles ya se sienten reconocidos en su Gobierno», cuando solo tienes 84 diputados y cuando la mitad del electorado realmente no te soporta. Es una patochada, y una boutade vanidosa, proclamar que tu llegada supone «un cambio de época», cuando estás maniatado en el Parlamento y rehén de los separatistas y no puedes aprobar ni una sola ley de calado. Es una patochada -y un abuso- tachar de «extremistas» a PP y Ciudadanos por estar en contra de los gestos de gracia con los brutales asesinos etarras (al igual que la inmensa mayoría de los españoles). Es una patochada, y algo jurídicamente inadmisible, que el presidente del Gobierno diga que le parece «impropio que el Senado tenga la capacidad de vetar», pues dicha potestad está recogida en nuestra Constitución y es ley ¿O acaso quiere el presidente saltarse las leyes? Es una patochada afirmar con tono grave y trascendente que quieres desenterrar a Franco con urgencia, porque es crucial, pero luego no atreverte a dar una fecha, pues sabes que exhumarlo a la brava te metería en un lío judicial muy serio. Es incongruente celebrar como un exitazo que «España está creciendo al 2,7%», cuando con el Gobierno anterior creció más del 3% durante tres años seguidos y jamás te mereció una palabra de elogio. Es lacerante que te cuides de enfatizar que «evitaremos la vía judicial» contra los desmanes de Torra y que dediques todas tus críticas a los partidos constitucionalistas y calles frente a aquellos que quieren reventar la unidad de España. Es una patochada, y un abuso de poder, que digas que contigo se ha recuperado «la pluralidad y la esperanza» para RTVE, cuando lo que has hecho es tomarla por decreto para ponerla al servicio del progresismo obligatorio. Y como guinda, es falaz proclamar que «España es progresista», cuando desde 2011 el centro derecha ha ganado las tres elecciones generales celebradas.

En fin, que no sé si me acabó de convencer Sánchez…