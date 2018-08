Luis Ventoso

La cosa va en serio. Me atrevo a lanzar desde aquí una apuesta: me juego un opíparo almuerzo con quien acepte el envite. Si pierdo, pagaré a tocateja un banquete inolvidable. Estoy tan seguro de que el resultado me favorecerá que me juego un yantar épico, prohibitivo, regado con caldos suntuosos, en mesa cubierta con las más finas hilaturas, con manjares servidos en vajilla de porcelana danesa del XIX, cubertería de plata alemana y vinos que destellarán en copas de la exclusiva cristalería gabacha Baccarat.

Si pierdo la apuesta, abonaré un menú que arrancará con unos percebes de O Roncudo (tamaño XXL), acompañados por una copita de Dom Perignon Vintage. Luego picaremos un poco de Manchado de Jabugo, el ibérico puro que pasa por ser el jamón más caro de España. Esas lonchas de marrano de altísima gama las bajaremos degustando un Vega Sicilia Balbuena de 2009. Para seguir, unas angulas de Guipúzcoa, de las que todavía no se han llevado los chinos para China, que acompañaremos con huevos fritos de corral y patatas de Coristanco en formato chip, fritas en aceite virgen extra Valderrama gourmet. Continuaremos el alarde atacando un chuletón de buey de León, de ese que ya no queda. De postre, dulces de colores de la creativa y extraordinaria pastelería Maitre Choux, del barrio londinense de South Kensington, y como espirituoso para acompasarlos, un selecto Tokaj húngaro de 6 «putonios», el top. Yo no fumo, pero si pierdo la apuesta, sepa también mi contrincante desde ya que le abonaré el Cohiba más caro del mercado, por si place restregarme su victoria por la cara expeliendo aretes de humo caro.

¿Y qué es lo que apuesto? Pues es bien sencillo. Me apuesto que Sánchez no ganará ni de coña las próximas elecciones con 9,5, puntos de ventaja sobre el PP, como ayer afirmó el CIS (cuyo nuevo responsable, Tezanos, pasó directamente de la Ejecutiva del PSOE a presidir el instituto de encuestas del Estado, colocado así bajo la más descarada férula partidista). Es más, apuesto que Sánchez ni siquiera será el más votado. Los milagros no existen, y no me creo que el mismo Sánchez que hace dos años se quedó a 10,4 puntos del PP lo supere ahora por 9,5, porque eso equivale a una mejoría de veinte puntos, y esas remontadas no las logra ni Maduro. Por el contrario, tal vez convenga recordar que esta encuesta del CIS se hizo con el PP descabezado, sin líder y humillado tras la caída de Rajoy; y con Sánchez todavía virgen, antes de sus cesiones a los separatistas, del vuelo Killer a Castellón, de las fotos ridículas de auto propaganda, la torpeza en la gestión de la crisis migratoria, la mentira sobre las elecciones anticipadas y las promesas incumplidas de todo tipo (ahí sigue, con la reforma laboral y los presupuestos de Rajoy). Tezanos ya demostró su valía. En sus últimas encuestas en otro centro demoscópico otorgó al PSOE ocho puntos más de los que finalmente obtuvo en las generales. Ahora vuelve a cocinarse un sondeo a favor de unas siglas. ¿Una vergüenza? Desde luego ¿Un cachondeo? También ¿Propaganda gubernamental? En vena. Nuestro sanchecismo de cada día.