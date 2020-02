La Historia, delito

Antonio Burgos SEGUIR Actualizado: 11/02/2020 23:54h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Me temo lo peor. Adriana Lastra, vicesecretaria general y portavoz del PSOE, ha anunciado que el Gobierno reformará el Código Penal para que «la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito». Será delito recordar parte de nuestra Historia. Me lo veo venir. Y puede darse la paradoja de que si se me ocurre decir que Franco creó el Seguro de Enfermedad, cometeré delito. Y que la misma Policía Social que vino a por mí con Franco vivo, cuando pedía libertades, me detenga ahora por hacer enaltecimiento de la obra del dictador que, queramos o no, es parte de la Historia de España, para bien y para mal. Es curioso cómo muchos que militamos en el antifranquismo

