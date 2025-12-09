Zelenski ultima el envío a Trump de un nuevo plan de paz sin cesión de territorios

Volodímir Zelenski mantuvo este martes en Roma una jornada diplomática decisiva con un propósito claro: apuntalar con sus aliados europeos un plan alternativo de paz que contrarreste la propuesta impulsada por Estados Unidos y que Kiev considera insuficiente en dos puntos esenciales: las garantías ... de seguridad y el futuro de los territorios ocupados por Rusia.

Su escala en Roma –con visita al Papa León XIV en Castel Gandolfo y un encuentro de hora y media con Giorgia Meloni en Palazzo Chigi– se inscribió en una amplia gira por Londres, París, Berlín y Bruselas para cerrar, con los principales socios europeos, una versión revisada del plan estadounidense.

Fuentes diplomáticas europeas, citadas por diversos medios, coinciden en que esta iniciativa «alternativa» que propugna Zelenski no nace en oposición frontal a Washington, sino para corregir aspectos que muchos gobiernos consideran demasiado abiertos o poco realistas.

El objetivo ucraniano es que el eventual plan que se discuta con Estados Unidos no obligue a Kiev a aceptar un alto el fuego congelado en la línea actual del frente ni reduzca a meras promesas los compromisos de seguridad a largo plazo.

La propuesta ucraniana se basará en tres pilares: garantías internacionales verificables, un proceso escalonado de desescalada militar y mecanismos de supervisión que eviten nuevas agresiones rusas

Según esas mismas fuentes, Zelenski quiere poner sobre la mesa una arquitectura diplomática basada en tres pilares: garantías internacionales verificables, un proceso escalonado de desescalada militar y mecanismos de supervisión que eviten nuevas agresiones rusas, todos ellos con una participación reforzada de la Unión Europea.

Con ese telón de fondo, Meloni recibió al presidente ucraniano en un momento sensible para su propia coalición, dividida en las últimas semanas por la continuidad del apoyo militar a Kiev. La primera ministra ha mantenido una línea firme desde el inicio de la invasión, pero el líder de la Liga, Matteo Salvini –que en el pasado se ha mostrado cercano a Trump y ha mantenido posiciones más comprensivas y de simpatía con el Kremlin– ha planteado dudas sobre el envío de nuevos paquetes de ayuda en 2026. Para Zelenski, era crucial asegurarse de que Italia seguiría en el núcleo del apoyo europeo al nuevo marco negociador.

«Un coloquio excelente»

Tras la reunión, el presidente ucraniano publicó un mensaje en X con un tono inequívocamente positivo: «Hemos tenido un coloquio excelente y muy profundo sobre todos los aspectos de la situación diplomática. Apreciamos el papel activo de Italia en generar ideas concretas y definir medidas para acercar la paz».

Añadió que ambos equipos están coordinando «los esfuerzos diplomáticos» y subrayó la importancia del «continuo apoyo» italiano. Zelenski agradeció asimismo el paquete de asistencia energética y equipamiento anunciado por Roma, que calificó como esencial para «las familias ucranianas».

La jornada romana estuvo marcada también por la necesidad del liderazgo ucraniano de responder a una polémica inesperada. Minutos antes de dirigirse a Palazzo Chigi, Zelenski comentó la acusación lanzada por Donald Trump en una entrevista con 'Politico', según la cual Kiev estaría «usando la guerra para no convocar elecciones». El presidente ucraniano replicó, en un breve intercambio con 'La Repubblica': «Yo estoy listo siempre».

Zelenski expresó su confianza en Meloni: «Me fío de ella, nos ayudará»

Una fórmula que presentó como prueba de que su país no rehúye el proceso democrático, pese al conflicto. Zelenski expresó también su confianza en Giorgia Meloni: «Me fío de ella, nos ayudará». Con ello, el líder ucraniano quiso despejar las dudas que suscita el difícil equilibrio que mantiene la primera ministra, que ha cultivado una relación política fluida con Trump y, al mismo tiempo, es una firme defensora de Ucrania.

El presidente ucraniano inició la jornada en Castel Gandolfo, donde se reunió con el Papa León XIV. Según comunicó el Vaticano, el Pontífice «reiteró la necesidad de continuar el diálogo» y expresó su deseo de que «las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera».

Ambos abordaron también la situación de los prisioneros de guerra y el regreso de los niños ucranianos deportados, dos asuntos en los que la Santa Sede mantiene canales abiertos desde hace meses. Zelenski agradeció en redes «la ayuda humanitaria continua y la disposición a ampliar las misiones humanitarias» y volvió a invitar al Papa a visitar Kiev, un gesto que consideró «una poderosa señal de apoyo a nuestro pueblo». Como obsequio, el presidente entregó al Papa un belén pintado sobre madera, al que León XIV correspondió con un cordial «Pase una Feliz Navidad», recibido con una sonrisa por Zelenski.

António Costa: «La Unión Europea no dejará sola a Ucrania como otros hicieron en Afganistán»

La visita a Roma del presidente ucraniano estuvo también acompañada por la voz del presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien, desde Dublín, quiso enviar un mensaje inequívoco de respaldo político: la Unión Europea, dijo, «no dejará sola a Ucrania como otros hicieron en Afganistán». Reafirmó además que cualquier solución diplomática debe desembocar en «una paz justa y duradera que garantice la futura seguridad de Ucrania y de Europa».

Sobre la cuestión territorial, fue categórico: «Solo Ucrania puede tomar decisiones en tanto que Estado soberano, y debemos respetarlo». Y añadió una máxima que hoy circula entre los más firmes aliados de Kiev: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania y nada sobre Europa sin Europa».

En definitiva, con la vista puesta en la inminente versión revisada del plan de paz, la escala romana de Zelenski refleja el esfuerzo europeo por presentarse unido ante un escenario diplomático incierto y ante un Donald Trump cuya posición sigue siendo difícil de prever.