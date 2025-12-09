Suscribete a
Zelenski ultima el envío a Trump de un nuevo plan de paz sin cesión de territorios

El líder ucraniano acude a Roma para tratar de sumar a Meloni a un frente europeo unido

León XIV reclama ante Zelenski que las negociaciones lleven a una paz «justa y duradera»

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Volodímir Zelenski mantuvo este martes en Roma una jornada diplomática decisiva con un propósito claro: apuntalar con sus aliados europeos un plan alternativo de paz que contrarreste la propuesta impulsada por Estados Unidos y que Kiev considera insuficiente en dos puntos esenciales: las garantías ... de seguridad y el futuro de los territorios ocupados por Rusia.

