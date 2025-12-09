Suscribete a
ABC Premium
Copa del Rey
Todo listo para el sorteo de dieciseisavos: claves para seguirlo y no perdértelo

León XIV reclama ante Zelenski que las negociaciones lleven a una paz «justa y duradera»

Es el tercer encuentro entre el Papa y el presidente ucraniano

Starmer, Macron y Merz se reúnen con Zelenski en Londres en mitad de las tensiones con EE.UU. por su plan de paz

Papa León XIV con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski
Papa León XIV con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski EFE
Javier Martínez-Brocal

Javier Martínez-Brocal

Corresponsal en el Vaticano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el Papa León XIV se han reunido en Castel Gandolfo, la localidad en las cercanías de Roma, donde el Pontífice transcurre los martes su día de descanso semanal. Según el portavoz del Vaticano, «el ... Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su ferviente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app