León XIV reclama ante Zelenski que las negociaciones lleven a una paz «justa y duradera»

Este martes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski y el Papa León XIV se han reunido en Castel Gandolfo, la localidad en las cercanías de Roma, donde el Pontífice transcurre los martes su día de descanso semanal. Según el portavoz del Vaticano, «el ... Santo Padre reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovó su ferviente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera».

También se mencionó «la cuestión de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias», los objetivos con los que el Vaticano se ha movilizado a lo largo de los últimos años.

En su último encuentro de julio, en este mismo lugar, el Papa le aseguró que «el Vaticano está disponible a acoger a los representantes de Rusia y Ucrania para entablar negociaciones». Muchas cosas han cambiado desde entonces. También en esa ocasión, hace justo cinco meses, Zelenski dio públicamente las gracias al Papa por su «apoyo a los niños ucranianos, en particular a los que han regresado del cautiverio ruso». «Hemos hablado de los continuos esfuerzos del Vaticano para ayudar a devolver a los niños ucranianos secuestrados por Rusia», aseguró en su momento.

Este martes, Zelenski también tiene previsto reunirse en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Zelenski asistió a la misa de inicio de Pontificado y ese mismo día León XIV le reservó una audiencia oficial en su estudio papal.

«Gracias por su paciencia, me han esperado hasta que he saludado a todos para poder vernos a solas», le confirmó el Pontífice ante las cámaras. En esa ocasión el líder ucraniano lo invitó a viajar a Kiev. También entonces, a la salida, publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento a la Santa Sede por «su disponibilidad a servir de plataforma para las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia».