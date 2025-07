Trump juega con la posibilidad de un movimiento sin precedentes: despedir al presidente de la Fed

Las presiones de Donald Trump contra el presidente de la Reserva Federal de EE.UU. , Jerome Powell, están entrando en terrenos peligrosos: el presidente de EE.UU. está jugando con la posibilidad de despedir al máximo responsable del banco central, una decisión sin ... precedentes contra este organismo, que opera de manera independiente del Gobierno.

Trump lleva meses de enfrentamiento con Powell por la negativa de la Fed a bajar los tipos de interés, que daría un empujón al crecimiento económico de EE.UU., pero que puede resucitar las presiones inflacionistas y hacer peligrar la estabilidad económica. De las críticas, el multimillonario neoyorquino ha pasado en las últimas semanas a los insultos, a la acusación de que es un agente político de los demócratas y, ahora, a las amenazas.

Varias informaciones apuntaban este miércoles a que el presidente se plantea despedir «pronto» a Powell, que fue nombrado por el propio Trump en 2018, en su primera presidencia, y cuyo mandato concluye el año que viene.

Trump discutió esa posibilidad con un grupo de legisladores republicanos el martes y les comentó que se inclinaba por hacerlo. Pero unas horas después, el miércoles, desde el Despacho Oval, negó que vaya a despedir a Powell. «No es verdad», aclaró sobre las informaciones, pero en su estilo, las confirmó. «Les hablé del concepto de despedirle», sugirió Trump. «Les dije, '¿qué pensáis?' Casi todos respondieron que debía hacerlo. Pero soy más conservador que ellos».

Pero fue más que hablar del concepto. Trump mostró a los republicanos una hoja con el borrador de la carta de despido, según reveló 'The New York Times'. Trump negó también que eso fuera verdad.

Estas informaciones provocaron un socavón en los mercados, con una Bolsa de Nueva York que cerró en verde después de las declaraciones de Trump en las que negaba que despediría a Powell. Aunque no dejó de jugar con la idea. «No descarto nada, pero creo que es altamente improbable. A no ser de que se marche por fraude».

En teoría, el presidente de EE.UU. no tiene la capacidad de echar al presidente de la Fed, un cargo protegido para poder actuar con independencia en las decisiones monetarias. Pero Trump ha dejado claro en los seis primeros meses de Gobierno que no duda en cuestionar los límites del poder ejecutivo. Y en los últimos días entretiene la posibilidad de que Powell esté envuelto en fraude. Este miércoles, volvió a referirse al alto coste de la renovación de la sede del banco central, calificándolo como un despilfarro atribuible a Powell y presionando al presidente de la Fed con ello. «Es posible que haya fraude en una renovación que está costando 2.500 millones de dólares», sugirió. «Quizá ahí haya algo».