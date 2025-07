Órdago de Trump a la UE: en plenas negociaciones, confirma aranceles del 30%

La mayor relación comercial y estratégica del mundo, la que une a EE.UU. y a la Unión Europea, está amenazada. Donald Trump anunció este sábado la imposición de aranceles del 30% a todos los productos europeos que entren en EE.UU., según comunicó ... él mismo en su red social. Lo hacía a la vez que anunciaba que también aplicará esta misma tasa a su país colindante por el sur, México.

En una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el norteamericano le anuncia que «a partir del 1 de agosto de 2025, cobraremos a la UE un arancel de tan solo el 30% a los productos que se envíen a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales».

Todo en Trump está abierto a la transacción y a la negociación. La carta con los aranceles es una vuelta de tuerca en las presiones del multimillonario neoyorquino al bloque europeo, del que muchas veces habla como un enemigo. «La Unión Europea se creó para joder a EE.UU.», dijo hace unos meses, en medio de las discusiones comerciales con su gran socio.

La misiva es solo un paso más en esa negociación. Los aranceles no entran en vigor hasta el 1 de agosto, lo que evidencia la intención de Trump de negociar, como lleva haciendo su Administración en las últimas semanas.

La cuestión es qué postura mantendrá la UE ante la amenaza, que reaviva el fantasma de una guerra arancelaria que puede sacudir al intercambio comercial más voluminoso del mundo –cerca de dos billones de dólares al año entre productos y servicios– y a todo tipo de exportadores, desde los gigantes de la automoción a pequeños productores agrícolas.

Por el momento, Von der Leyen ha contestado en redes sociales diciendo que «un arancel del 30% a las exportaciones de la UE perjudicaría a empresas, consumidores y pacientes de ambas orillas del Atlántico». Además, insiste en que en lo que queda de mes de julio «seguiremos trabajando para alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto». Y, en caso de que estas negociaciones no fructificasen, advierte de que «estamos dispuestos a salvaguardar los intereses de la UE mediante contramedidas proporcionadas».

Bruselas y Washington estaban inmersos en negociaciones intensas en las últimas semanas, incluidas visitas del comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, a la capital estadounidense, donde mantuvo encuentros con los equipos negociadores de Trump, liderados por su secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los representantes europeos habían declarado sentirse optimistas acerca de las posibilidades de llegar a un acuerdo, aunque se preveía que deberían tener que aceptar cierto nivel de tasas que de todos modos se preveían mutuas. Sin embargo, Trump advierte en su carta a la UE de que «si por alguna razón deciden aumentar sus aranceles y tomar represalias, la cantidad que elijan para aumentarlos se añadirá al 30% que cobramos».

La Comisión Europea había sostenido también que, en caso de que no se llegase a un acuerdo, «todas las opciones están sobre la mesa», incluyendo un plan de represalias contra productos norteamericanos de hasta 100.000 millones de euros que ya ha sido aprobado, pero que se mantiene en suspense a la espera del resultado final de las negociaciones.

Este lunes está prevista una reunión en Bruselas de ministros de Exteriores europeos, con el foco puesto precisamente en el comercio exterior y el estado de las negociaciones con Washington.

El resultado que se daba como más probable a las negociaciones con Washington era un acuerdo marco, provisional, que debe ser desarrollado con más conversaciones, similar al que han obtenido en las últimas semanas el Reino Unido y Vietnam. Mientras tanto, se mantendría el arancel generalizado del 10% al que han estado sujetos todos los países desde abril.

A comienzos de aquel mes, Trump presentó con pompa y circunstancia sus llamados aranceles «recíprocos», con tasas abultadas a decenas de socios comerciales. El hundimiento de la bolsa y del mercado de deuda de EE.UU. forzó a Trump a una marcha atrás y a aprobar una moratoria de 90 días para negociar acuerdos comerciales, que se cumplió esta semana sin que EE.UU. cerrara apenas acuerdos.

La Unión Europea, dividida

El bloque de 27 países se encuentra bajo presiones contradictorias. El canciller alemán, Friedrich Merz, era partidario de llegar a un acuerdo rápido para evitar la entrada en vigor de los aranceles el 1 de agosto y proteger su industria. Otros miembros de la UE, como Francia, exigían una posición de mayor fuerza y no contentarse con cualquier acuerdo. El presidente galo, Emmanuel Macron, reaccionó a la carta con aranceles de Trump pidiendo «unidad» y que la Comisión «defienda con resolución los intereses europeos». «En particular, esto implica acelerar la preparación de medidas de respuesta creíbles», defendía Macron para el caso de que no haya acuerdo antes del 1 de agosto.

Desde Italia, la primera ministra, Georgia Meloni, defendió que «no tiene sentido desatar una guerra comercial entre las dos orillas del Atlántico, en especial en el contexto actual». Meloni es una de las pocas mandatarias europeas con la que Trump ha mostrado afinidad y está buscando tener un papel intermediador entre Washington y Bruselas. En su mensaje, pidió a los negociadores «evitar la polarización que podría dificultar el acuerdo».

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha acusado a los aranceles de destruir la «prosperidad», ha defendido la necesidad de establecer «negociaciones para alcanzar un acuerdo con EE.UU. antes del 1 de agosto» y ha añadido que la unión entre los europeos permitirá «alcanzar un acuerdo justo».

Avalancha de aranceles

A principios de esta semana, Trump anunció nuevos aranceles para varios países, incluidos Japón, Corea del Sur, Canadá y Brasil, así como un gravamen del 50% sobre el cobre.

La avalancha de órdenes arancelarias de Trump desde su regreso a la Casa Blanca ha comenzado a generar decenas de miles de millones de dólares mensuales en nuevos ingresos para el Gobierno estadounidense. Según datos del Tesoro estadounidense publicados este viernes y recogidos por la agencia Reuters, los ingresos por aranceles aduaneros en Estados Unidos superaron los 100.000 millones de dólares en el año fiscal federal hasta junio.