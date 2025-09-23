Suscribete a
ABC Premium

La OTAN advierte a Rusia que reaccionará «con contundencia» ante cualquier acción hostil

Eso incluye la posibilidad de que los sistemas de defensa antiaérea respondan derribando aquellos medios militares rusos que puedan penetrar en territorio aliado

Polonia amenaza a Putin con derribar el próximo caza ruso que entre en su espacio aéreo

Sigue la asamblea de la ONU en directo

Caza ruso sobrevolando el espacio aéreo de Estonia la semana pasada
Caza ruso sobrevolando el espacio aéreo de Estonia la semana pasada aFP
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La OTAN advierte a Rusia que su respuesta ante la escalada de acciones hostiles como las que se han venido registrando en los últimos días será «contundente» y «de acuerdo con el derecho internacional». El Consejo del Atlántico Norte, que reúne a los ... representantes de los 32 países miembros, se ha reunido este martes en Bruselas y ha emitido un comunicado en el que advierte a Rusia que «la OTAN y sus aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todas las herramientas militares y no militares necesarias para defendernos y disuadir cualquier amenaza proveniente de cualquier dirección. Seguiremos respondiendo de la manera, el momento y el ámbito que elijamos».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app