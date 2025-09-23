La OTAN advierte a Rusia que reaccionará «con contundencia» ante cualquier acción hostil

La OTAN advierte a Rusia que su respuesta ante la escalada de acciones hostiles como las que se han venido registrando en los últimos días será «contundente» y «de acuerdo con el derecho internacional». El Consejo del Atlántico Norte, que reúne a los ... representantes de los 32 países miembros, se ha reunido este martes en Bruselas y ha emitido un comunicado en el que advierte a Rusia que «la OTAN y sus aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todas las herramientas militares y no militares necesarias para defendernos y disuadir cualquier amenaza proveniente de cualquier dirección. Seguiremos respondiendo de la manera, el momento y el ámbito que elijamos».

La formulación es lo bastante contundente para deducir que no se excluye ningún extremo, incluida la posibilidad de que los sistemas de defensa antiaérea respondiesen derribando aquellos medios militares rusos que puedan penetrar en territorio aliado.

El Consejo Atlántico recuerda por otro lado que «nuestro compromiso con el Artículo 5 es férreo», que debe traducirse como la advertencia de que una agresión contra un país, por pequeño que sea (ya que la reunión había sido suscitada por Estonia) se considerará un ataque contra toda la OTAN. Y por si hubiera alguna duda, recuerdan su «compromiso permanente de apoyar a Ucrania, cuya seguridad contribuye a la nuestra, en el ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa contra la brutal y no provocada guerra de agresión de Rusia».