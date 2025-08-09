Suscribete a
ABC Premium

Trump fija para el 15 de agosto en Alaska su reunión con Putin para negociar la paz en Ucrania

El presidente de EE.UU. afirma que «estamos muy cerca» de un acuerdo, plantea canjes territoriales y asegura que tanto Putin como Zelenski «quieren la paz ahora»

Trump acumula nominaciones al Nobel tras sellar ahora la paz en el Cáucaso

Vladimir Putin y Donald Trump conversan durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 2017
Vladimir Putin y Donald Trump conversan durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, 2017 Reuters
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Donald Trump anunció este viernes que su reunión con Vladímir Putin tendrá lugar el próximo viernes, 15 de agosto, en Alaska, un encuentro que ambas partes describen como decisivo para discutir una posible salida a la guerra en Ucrania, aunque siguen sin ponerse ... de acuerdo sobre quién propuso primero la cita. La Casa Blanca afirma que fue una iniciativa rusa, mientras que el Kremlin sostiene que partió de Washington.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app