Trump fija para el 15 de agosto en Alaska su reunión con Putin para negociar la paz en Ucrania

Donald Trump anunció este viernes que su reunión con Vladímir Putin tendrá lugar el próximo viernes, 15 de agosto, en Alaska, un encuentro que ambas partes describen como decisivo para discutir una posible salida a la guerra en Ucrania, aunque siguen sin ponerse ... de acuerdo sobre quién propuso primero la cita. La Casa Blanca afirma que fue una iniciativa rusa, mientras que el Kremlin sostiene que partió de Washington.

En una comparecencia en la Casa Blanca junto a los líderes de Armenia y Azerbaiyán, Nikol Pashinián e Ilham Aliyev, Trump evitó dar detalles para no «eclipsar» el anuncio de un nuevo marco estratégico con ambos países, pero insistió en que «estamos muy cerca» de un acuerdo sobre Ucrania. Señaló que se reuniría «muy pronto» con Putin y que el retraso se debe a «arreglos de seguridad que lamentablemente hay que hacer». Dijo creer que «Putin quiere la paz» y que también «Zelenski quiere la paz ahora», y que el presidente ucraniano «tiene que conseguir todo lo que necesita» para estar listo para firmar. Sobre el posible contenido del pacto, afirmó que se estudian fórmulas de devolución y canje de territorios «en beneficio de ambas partes», y que se abordarán más detalles pronto.

Noticia Relacionada De la paz en 24 horas en Ucrania a la esperada cumbre entre Trump y Putin: diez meses de idas y venidas diplomáticas Jaime Michavila El presidente de Estados Unidos se vanagloriaba de poder conseguir el alto el fuego rápidamente, pero solo ahora ha logrado acordar un encuentro con su homólogo ruso

El anuncio lo hizo en sus redes sociales, afirmando que sería en territorio estadounidense, pero más cerca de la frontera con Rusia que de Washington.

El anuncio confirma por primera vez fecha y lugar, después de semanas de negociaciones marcadas por condiciones cruzadas. Moscú ha rechazado por ahora la idea de que el ucraniano Volodimir Zelenski participe en el encuentro, pese a que Trump ha insistido en que su objetivo es sentar a los tres líderes en la misma mesa.

La preparación de la cumbre se aceleró tras la visita a Moscú del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, quien se reunió con Putin durante tres horas el miércoles. Según el presidente estadounidense, fue una reunión «muy productiva», aunque recordó que intentos previos con el líder ruso lo habían dejado «decepcionado».

En Kiev, el anuncio reaviva temores de que se repita el escenario de Helsinki en 2018, cuando Trump pareció alinearse con Putin y relegó a sus aliados europeos. Rusia, en cambio, presenta la cita como una «victoria diplomática» que refuerza su estrategia de negociar directamente con Estados Unidos, dejando fuera a Ucrania y a la Unión Europea.

Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, todos los intentos de mediación han fracasado. En los últimos meses, Trump ha pasado de plantear un alto el fuego temporal a lanzar ultimátums a Putin, amenazando con severos aranceles si no se logra un acuerdo. Ahora, con la reunión prevista para el próximo viernes, Alaska se prepara para acoger una de las citas más delicadas de los últimos años.

En principio, este viernes iban a entrar en vigor una serie de sanciones a Rusia por demorar el alto fuego con Ucrania. Pero Trump no ha hecho anuncio alguno, y en cambio, ha anunciado esa cumbre, el primer encuentro entre ambos mandatarios desde que volviera a la presidencia en enero.