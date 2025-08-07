Suscribete a
Trump y Putin negocian aún una cumbre decisiva entre condiciones cruzadas y una posible exclusión de Ucrania

Washington y Moscú no se aclaran sobre quién inició la propuesta de una reunión bilateral, y el Kremlin niega su intención de que Zelenski se incorpore

Trump activa su arma económica: aranceles de hasta el 50% sacuden ya el comercio global

El equipo de Trump afirma que la reunión no tendrá lugar si Putin no accede a reunirse también con Zelenski en un futuro
El equipo de Trump afirma que la reunión no tendrá lugar si Putin no accede a reunirse también con Zelenski en un futuro
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump y Vladímir Putin podrían reunirse la próxima semana para discutir una posible salida a la guerra en Ucrania, según confirmaron ambas partes, aunque con versiones contradictorias sobre quién propuso primero el encuentro. La Casa Blanca asegura que fue una petición rusa. ... El Kremlin sostiene que partió de Washington.

