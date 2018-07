Comienza la histórica cumbre entre Trump y Putin en Helsinki

Actualizado: 16/07/2018 13:53h

13.51Trump y Putin han entrado con semblante serio, tal y como muestran las fotografías, en el palacio presidencial de Helsinki, en una sala preparada para la reunión, donde se han saludado y han tomado asiento, dando paso a la entrada de dos traductores que se han sentado junto a cada uno de ellos, con las varias banderas de fondo de Rusia y de Estados Unidos. Tras intercambiar unos mensajes, se ha pedido a la prensa que salga de la sala para comenzar la reunión, que se prevé que dure unos 90 minutos. Cada uno de los mandatarios ha llegado al palacio presidencial por separado y ha sido recibido por el presidente del país, Sauli Niinisto.

AFP

13.44El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha dicho hoy al presidente de Estados Unidos al comienzo de la cumbre de Helsinki que ha llegado el momento de hablar de las relaciones entre Moscú y Washington, informa Reuters.

13.42Desde su llegada a la presidencia, Trump ha negado hasta la saciedad que hubiese complot con Moscú y ha evitado, contra la opinión consistente de la inteligencia estadounidense, reconocer abiertamente que Rusia interfiriera en las elecciones, lo que podría cuestionar la legitimidad de su victoria. Al contrario, ha preferido airear la posición de Moscú al respecto. El verano pasado, tras verse con Putin en la reunión del G-20 en Hamburgo, aseguró que su homólogo le aseguró que no hubo tal interferencia. Lo volvió a hacer a finales del mes pasado, en un mensaje en Twitter en el que insistía en que Rusia aseguraba que no tuvo nada que ver con esos esfuerzos. Pero la imputación de los agentes rusos le ha estallado en la antesala de su encuentro con Putin y no podrá evitar referirse al asunto.

President Trump & President Putin at the Presidential Palace in Helsinki, Finland. #HELSINKI2018pic.twitter.com/ntdW0qsRej — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 16 de julio de 2018

Reuters

13.31«Lo más importante es que tenemos muchas cosas buenas de las que hablar», ha afirmado Trump ante los periodistas. Ambos conversarán sobre «todo, desde el comercio a lo militar o los misiles o China. Hablaremos un poco sobre China. Sobre nuestro amigo, el presidente Xi», ha señalado el presidente de Estados Unidos.

13.30El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este lunes que llevarse bien con Rusia es «algo bueno, no malo» ante la prensa, antes de celebrar una cumbre con su homólogo ruso, el presidente Vladímir Putin.

13.21Putin ha llegado al Palacio Presidencial sobre las 13:35 (10:35 GMT), y ha subido las escalinatas acompañado del presidente finlandés, Sauli Niinistö. Trump, que había retrasado su trayecto hacia el palacio aparentemente para no llegar antes que Putin, ha llegado hacia las 13:57 (10:57 GMT), más de media hora después de le hora prevista de inicio de la cumbre.

13.16La histórica cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ya ha comenzado en Helsinki.