Trump envía tropas a Portland y refuerza la seguridad en centros de inmigración

El presidente autoriza «toda la fuerza si es necesario» contra Antifa y ordena proteger instalaciones de ICE tras un atentado en Dallas, mientras aumentan los ataques a la policía migratoria en todo el país

El Pentágono convoca a los más altos mandos en una base militar en plena tensión entre Rusia y la OTAN

Agentes de ICE hacen guardia durante una protesta contra las políticas de inmigración de la administración del presidente estadounidense Donald Trump REUTERS
Agentes de ICE hacen guardia durante una protesta contra las políticas de inmigración de la administración del presidente estadounidense Donald Trump REUTERS
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump anunció este sábado el envío de tropas a Portland, ciudad de Oregón, con la autorización de emplear «toda la fuerza si es necesario» frente a lo que calificó de «terroristas domésticos», en referencia al movimiento Antifa, que él ha prohibido por decreto.

Según ... el presidente, la decisión busca también proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que aseguró se encuentran «bajo asedio». Un atentado contra una sede de ese servicio, ICE por sus siglas en inglés, provocó un muerto y dos heridos, todos inmigrantes.

