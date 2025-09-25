Suscribete a
ABC Premium

El Pentágono convoca a los más altos mandos en una base militar en plena tensión entre Rusia y la OTAN

La reunión coincide con destituciones masivas en el Pentágono y un despliegue naval en el Caribe contra Maduro

Trump presiona a Erdogan para cortar el petróleo ruso y abre la puerta a acuerdos militares multimillonarios

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, no ha confirmado la asistencia de Trump a la reunión
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, no ha confirmado la asistencia de Trump a la reunión EFE
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha convocado a los altos mandos militares de Estados Unidos a una reunión de emergencia en la base de Quantico, Virginia, sin explicar el motivo. La cita, prevista para el 30 de septiembre, incluye a generales y almirantes ... desde brigadieres hasta cuatro estrellas, junto a sus asesores principales en puestos de mando, incluso a los desplegados en zonas de conflicto en Europa, Oriente Próximo, África y Asia-Pacífico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app