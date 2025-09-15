Suscribete a
Trump no descarta nuevos ataques en Venezuela y acusa a Maduro de robarse las elecciones

El presidente defendió la serie de bombardeos contra embarcaciones venezolanas en el Caribe, vinculándolos al narcotráfico y al Tren de Aragua, en medio de una escalada militar que Caracas denuncia como una amenaza de cambio de régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , habla con la prensa antes de abordar el Air Force One en el Aeropuerto Municipal de Morristown, Nueva Jersey
David Alandete

Corresponsal en Washington

Al ser preguntado por la posibilidad de extender las operaciones contra Venezuela, Donald Trump no descartó este domingo nuevos ataques y acusó a Nicolás Maduro de haber manipulado las elecciones. «Veremos qué pasa», dijo sobre futuras ofensivas militares, tras ... los bombardeos recientes en el Caribe contra embarcaciones venezolanas. «Ciertamente no hay muchos barcos allá afuera… ha habido muy poco tráfico marítimo. No puedo imaginar por qué».

