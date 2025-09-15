Trump no descarta nuevos ataques en Venezuela y acusa a Maduro de robarse las elecciones

Al ser preguntado por la posibilidad de extender las operaciones contra Venezuela, Donald Trump no descartó este domingo nuevos ataques y acusó a Nicolás Maduro de haber manipulado las elecciones. «Veremos qué pasa», dijo sobre futuras ofensivas militares, tras ... los bombardeos recientes en el Caribe contra embarcaciones venezolanas. «Ciertamente no hay muchos barcos allá afuera… ha habido muy poco tráfico marítimo. No puedo imaginar por qué».

El presidente estadounidense justificó la ofensiva vinculándola con el narcotráfico y la expansión de bandas criminales. «Muchas drogas están saliendo de Venezuela. Mucho del Tren de Aragua. Están intentando entrar pero los estamos deteniendo con éxito en la frontera. En Venezuela tenemos una enorme cantidad de seguridad. Ellos envían al Tren de Aragua. Esa es la pandilla, probablemente la peor del mundo, peor que la MS-13 ahora, creo que ya son considerados peores. Y no nos gusta lo que Venezuela nos está enviando, ya sean drogas o miembros de pandillas. No nos gusta. No nos gusta en absoluto».

Consultado sobre ataques dentro del territorio venezolano, Trump insistió en que «Venezuela nos está enviando a sus pandilleros, sus narcotraficantes y drogas. No es aceptable». Y añadió: «Maduro tuvo una elección que fue incorrecta. Fue casi tan corrupta como nuestra elección de 2020, ¿saben eso? No diría que la de ellos fue mucho más corrupta, pero ciertamente fue corrupta, pero la nuestra también lo fue».

El mandatario respondió también a las acusaciones de Caracas, que calificó de ilegales los bombardeos contra embarcaciones. «Lo que es ilegal son las drogas que estaban en el barco y las drogas que están siendo enviadas a nuestro país y el hecho de que 300 millones de personas murieron el año pasado por drogas», afirmó. Sobre la versión venezolana de que se trataba de pescadores, replicó: «Se podía ver. Vieron las bolsas blancas a través de las bolsas. Es una tontería. Así que lo supimos antes de que siquiera salieran. Supimos exactamente de dónde vino ese barco, de dónde vinieron las drogas y hacia dónde se dirigía. Y el problema es que nadie está subiendo ya a los barcos. Así que quizá eso sea un buen problema».

El 1 de septiembre se produjo el ataque en el sur del Caribe, cuando aviones de la Armada estadounidense hundieron una embarcación venezolana y mataron a sus 11 ocupantes. Trump difundió un vídeo del bombardeo y aseguró que la nave estaba operada por miembros del Tren de Aragua y transportaba narcóticos, aunque Washington no aportó pruebas sobre la presencia de drogas o armas a bordo. El gobierno de Maduro negó el ataque y dijo que el vídeo era falso, mientras que habitantes del pueblo del que zarpó el barco reconocieron el incidente y publicaron homenajes a los fallecidos en redes sociales. Después el chavismos acusó a Trump de vulnerar la legalidad internacional.

La operación se produjo en un clima de tensión creciente, tras el despliegue de buques y tropas estadounidenses en el Caribe. Al día siguiente, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que las operaciones militares contra los carteles en Venezuela continuarían, y el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que podrían producirse nuevos ataques, sin aportar evidencias que respaldaran las acusaciones. Caracas acusó a Washington de cometer asesinatos extrajudiciales y Maduro denunció que Estados Unidos amenaza con un cambio de régimen a través de la presencia naval en la región.