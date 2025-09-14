La Cancillería venezolana denuncia que un destructor de EE.UU. detuvo a unos pescadores en sus aguas

La cancillería venezolana denunció este sábado que un «destructor» de Estados Unidos abordó de manera «ilegal» y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con «nueve pescadores» a bordo, todo esto, añadió, con la intención de justificar «una escalada bélica» en ... el Caribe.

«El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (...) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (...), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra», afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según informó el sitio TeleSurTV, durante la comparecencia en la sede de la Cancillería venezolana, el ministro Gil detalló que «dieciocho hombres armados con armas largas» procedentes del USS Jason Dunham (DDG-109), un destructor equipado con misiles de crucero, ocuparon la embarcación pesquera venezolana y después la liberaron.

Por otro lado, Nicolás Maduro convocó por tercer fin de semana a los civiles para que se adiestraran en las unidades militares mientras denunciaba que un destructor de la Armada de Estados Unidos había detenido durante ocho horas a una embarcación de pescadores en aguas venezolanas.

«Hombre y mujer del pueblo, te va llegar por la vía que tenemos la convocatoria para que vayas a una fase avanzada de adiestramiento y cohesión de combate en los cuarteles y unidades militares», indicó Maduro en el marco del anunciado 'Plan Independencia 200'.

«A partir de las 9 de la mañana el pueblo va a sus cuarteles, el pueblo va a sus unidades militares (...) Qué viva la unión popular, militar, policial», difundió el líder del régimen chavista al iniciar los entrenamientos en 213 cuarteles y unidades militares, a través de su canal de Telegram.

«A las 5 de la mañana estaba todo el país cubierto por la fuerza militar, por la fuerza miliciana y por el pueblo movilizado. Ha sido un éxito absoluto de nuestro plan de paz».

«Tenemos el más alto nivel de planificación, de preparación profesional científica y tenemos la máxima unión nacional que se expresa en la fusión popular, militar, policial.Todos los mecanismos han funcionado a la perfección», añadió.

La movilización del régimen tiene lugar mientras crece la tensión por el despliegue de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas de ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear además del envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares (43 millones de euros) la recompensa por información que permita la captura del líder chavista, escribió la agencia EFE.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó este sábado a la «defensa implacable» de Venezuela, en el marco de un ejercicio de adiestramiento militar ante las «amenazas» que denuncia Caracas por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Por su lado el ministro del Interior Diosdado Cabello secundó el alistamiento de civiles en los cuartele mientras amenazaba a EEUU: «Que se preparen a una guerra de 100 años si llegan a poner un pie en Venezuela. Saben ellos que, luego de 100 años, los vencedores seremos los bolivarianos. Deben tenerlo muy claro: el que intente agredir a nuestro país se está ganando una guerra de 100 años y debemos ser implacables en la defensa de la patria».

Cabello encabezó un ejercicio de disparos con armas al norte del estado Aragua, donde llamó a los venezolanos a vivir la «resistencia activa prolongada» y a la «ofensiva permanente», en el marco de lo que ha denominado Maduro como «la transición de la lucha no armada a la lucha armada» ante lo que denuncia como el intento de Estados Unidos de propiciar un «cambio de régimen».

«Que ellos sientan que por donde se metan nos van a encontrar. Les va a caer del cielo la sorpresa, una sorpresa que ellos no esperan ni estarán preparados nunca», dijo el ministro en tono amenazante.