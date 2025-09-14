Suscribete a
La Cancillería venezolana denuncia que un destructor de EE.UU. detuvo a unos pescadores en sus aguas

Convocan a civiles a entrenamiento militar en los cuarteles para la defensa del régimen chavista

Dos españoles, en el infierno de Maduro por un montaje conspiranoico

Maduro activa 248 frentes de batalla para enfrentar la flota naval de EE.UU.

Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, Caracas, el 1 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, Caracas, el 1 de septiembre de 2025 AFP
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

La cancillería venezolana denunció este sábado que un «destructor» de Estados Unidos abordó de manera «ilegal» y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con «nueve pescadores» a bordo, todo esto, añadió, con la intención de justificar «una escalada bélica» en ... el Caribe.

