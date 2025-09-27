Suscribete a
Trump convierte la imputación a Comey en símbolo de su purga al 'Estado profundo'

El presidente logra que un gran jurado procese a su viejo enemigo por falso testimonio y obstrucción, en un caso que dinamita la independencia del Departamento de Justicia y recuerda a los excesos de Watergate

James Comey hablando durante una audiencia celebrada por el comité judicial del Senado de EE.UU.
David Alandete

Corresopnsal en Washington

Donald Trump nunca ha escondido su deseo de ver a James Comey procesado. Desde que el exdirector del FBI autorizó la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y se negó a rendirle pleitesía después, el presidente lo convirtió en ... su enemigo personal. Despedido en 2017, esa promesa de represalia se ha materializado en una imputación federal que marca un punto de inflexión en la relación entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.

