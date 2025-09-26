Suscribete a
James Comey, exdirector del FBI, imputado por falso testimonio y obstrucción

El Departamento de Justicia acusa al exalto cargo de mayor rango vinculado al la trama rusa mientras Trump intensifica la presión sobre la fiscal general y reclama procesar a sus principales adversarios políticos

El exdirector del FBI, James Comey
David Alandete

Corresponsal en Washington

El exdirector del FBIJames Comey fue imputado este jueves por un gran jurado federal bajo los cargos de falso testimonio y obstrucción a la justicia.

La fiscal general, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que «nadie está por encima de la ... ley» y que la acusación refleja «el compromiso del Departamento de Justicia de exigir responsabilidades a quienes abusan del poder y engañan al pueblo estadounidense».

