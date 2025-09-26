Suscribete a
Trump asegura estar «cerca de un acuerdo» para acabar la guerra en Gaza

Según dijo el presidente estadounidense, sería el acuerdo «número ocho» en su lista de conflictos internacionales en los que asegura haber mediado

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha reunido con diferentes delegaciones de países árabes para ultimar un acuerdo sobre la Franja
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente estadounidense habla de un «octavo acuerdo de paz» con rehenes de por medio, mientras Netanyahu intensifica la ofensiva y crecen las dudas sobre un alto el fuego real

Donald Trump afirmó este viernes que está «cerca de un acuerdo para poner fin a ... la guerra en Gaza y traer a los rehenes de regreso». Según dijo, sería el acuerdo «número ocho» en su lista de conflictos internacionales en los que asegura haber mediado.

