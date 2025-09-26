Trump asegura estar «cerca de un acuerdo» para acabar la guerra en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha reunido con diferentes delegaciones de países árabes para ultimar un acuerdo sobre la Franja

El presidente estadounidense habla de un «octavo acuerdo de paz» con rehenes de por medio, mientras Netanyahu intensifica la ofensiva y crecen las dudas sobre un alto el fuego real

Donald Trump afirmó este viernes que está «cerca de un acuerdo para poner fin a ... la guerra en Gaza y traer a los rehenes de regreso». Según dijo, sería el acuerdo «número ocho» en su lista de conflictos internacionales en los que asegura haber mediado.

De momento no hay confirmación independiente de que un pacto esté cerrado. La víspera, Trump recibió en la Casa Blanca al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, uno de los líderes que más han presionado junto a Arabia Saudí y Egipto para que Israel detenga su ofensiva. El ministro de Exteriores saudí declaró tras esa reunión que Trump está «muy, muy comprometido» en lograr un alto el fuego y la liberación de cautivos. Noticia Relacionada Trump ataca el Estado palestino en la ONU: «Es demasiada recompensa para Hamás» Javier Ansorena «En lugar de dar concesiones a Hamás y a sus exigencias de rescates, los que buscan la paz deberían unirse en torno a un mensaje: liberad a los rehenes», ha dicho el presidente de EE.UU. Sin embargo, en su discurso en Naciones Unidas, el mandatario estadounidense advirtió de que reconocer el Estado palestino sería un error que, en su opinión, fortalecería a Hamás. El anuncio de Trump coincidió con la intervención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General, donde defendió la continuación de la operación militar. Trump ha insistido en que resolverá la guerra en cuestión de «horas o días», pero tras más de ocho meses de combates, la ofensiva israelí en Gaza se ha intensificado y el final del conflicto sigue sin vislumbrarse.

