Trump aprieta el botón del fantasma nuclear

El presidente de EE.UU. despierta los temores de la Guerra Fría al anunciar que retomará los ensayos atómicos

Toma la decisión tras la escalada militar de Rusia, pero sin aclarar si serán pruebas con bombas o misiles

Trump anuncia que EE.UU. volverá a hacer pruebas con armas nucleares «de inmediato»

EE.UU. lleva más de tres décadas sin hacer pruebas nucleares
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Solo los mayores recuerdan en Estados Unidos aquello del 'duck and cover', 'agacharse y cubrirse', los ejercicios que se hacían en la escuela para protegerse –meterte debajo del pupitre y cubrirte la cabeza– en caso de un ataque nuclear. Eran las décadas de 1950 y ... 1960, las más tensas de la Guerra Fría, cuando el mundo vivía bajo la sombra de la bomba atómica. Y con el recuerdo cercano de la devastación de Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades japonesas arrasadas en los últimos instantes de la Segunda Guerra Mundial, la única vez en la que se usó el arsenal atómico.

