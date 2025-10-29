Suscribete a
IN MEMORIAM
Putin anuncia una prueba exitosa con el supertorpedo 'Poseidón', con capacidad para portar cabezas nucleares

El presidente ruso afirma que «no hay métodos de interceptación» y que este 'dron submarino' «no tiene igual en el mundo»

El presidente de Rusia, Vladímir Putin.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Vladimir Gerdo / Zuma Press / ContactoPhoto

EP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha anunciado este miércoles que Moscú ha probado con éxito el supertorpedo 'Poseidón', disparado desde un submarino y con capacidad para portar cabezas nucleares, antes de destacar que este armamento no tiene equivalentes en otros países del mundo.

