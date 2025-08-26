Trump agrava su acoso la Fed: despide a la gobernadora Lisa Cook

Donald Trump ha dado este lunes el paso sin precedentes de despedir a uno de los gobernadores de la Reserva Federal, Lisa Cook, un movimiento que ataca la independencia del banco central de EE.UU. y que se encuadra dentro de las presiones contra los ... reguladores desde que regresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero.

El presidente de EE.UU. llevaba días amagando con esta decisión, después de que uno de sus aliados, Bill Pulte, al que puso al frente de la Agencia Federal para la Financiación Inmobiliaria, asegurara que Cook cometió fraude hipotecario en 2021.

Según Pulte, Cook había pedido préstamos hipotecarios para dos inmuebles -uno en Ann Arbor (Michigan), otro en Atlanta (Georgia)- y asegurando que ambos eran su residencia principal. Cook procesó las solicitudes con solo 14 días de diferencia.

Trump anunció el despido a través de un mensaje en su red social, en el que compartió la carta con la que notificó su decisión a la afectada. «En base a mi autoridad bajo el artículo II de la Constitución de EE.UU. y la Ley de la Reserva Federal de 2012, está usted despedida de su puesto en el Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal, con efecto inmediato», arranca la misiva, con fecha de 25 de agosto.

Trump asegura que la normativa de la Fed permite el despido

Según el multimillonario neoyorquino, la normativa de la Fed permite el despido «a mi discreción, si existe causa. He determinado que hay causa suficiente para despedirla de su puesto».

Trump explica después que Pulte compartió con la fiscal general, Pam Bondi, otra aliada acérrima de Trump, una recomendación para investigación criminal por ese presunto fraude hipotecario.

«La Reserva Federal tiene una gran responsabilidad en la fijación de los tipos de interés y en la regulación bancaria. El pueblo estadounidense debe ser capaz de tener una confianza total en la honestidad de los miembros de establecer esa política y supervisar a la Reserva Federal. A la luz de su conducta fraudulenta y posiblemente criminal en un asunto financiero, no pueden y yo no tengo esa confianza en su integridad», le dice a Cook el presidente, que en los últimos años ha sido imputado en cuatro causas penales, fue declarado culpable en una de ellas y que se libró del resto y de cumplir sentencias por su victoria electoral el pasado noviembre. La gobernadora de la Fed todavía no ha sido imputada por esos préstamos hipotecarios.

El despido de Cook se enmarca en el acoso de Trump a la Fed. En especial, a su presidente, Jerome Powell, al que él puso en el puesto en su primer mandato y al que también ha amagado con despedir por la lentitud del banco central en cumplir con sus exigencias y bajar tipos.

Cook fue elegida para el puesto por el antecesor de Trump, Joe Biden. Su despido pone bajo interrogante la independencia de la Fed, lo que ha tenido un efecto inmediato en los mercados: tras la publicación de la carta, se registraron caídas generalizadas en la negociación 'after hours', tras el cierre de las bolsas.