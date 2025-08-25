Suscribete a
Trump promete cárcel a quienes quemen banderas: «Mucha gente dice que les gustaría un dictador»

El presidente de EE.UU. promete castigar la acción con un año de cárcel, calificándola como un acto de odio y provocación contra la nación

Trump vuelve a elevar la tensión en el Despacho Oval, ahora con la visita del presidente de Corea del Sur

Trump y su Gobierno son conscientes de que la quema de banderas ha sido protegida por el Tribunal Supremo dentro del derecho a la libertad de expresión, que en EE.UU. es muy amplio
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha comparecido este lunes desde el Despacho Oval para la firma de varias órdenes ejecutivas que tienen un recorrido legal complejo pero que seducen a sus votantes: penas de cárcel para quienes quemen banderas de EE.UU. y eliminación de fianzas sin ... pagar dinero para los acusados por delitos.

