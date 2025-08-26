El 'Mayo' Zambada, capo de capos del narco, se declara culpable en Nueva York: «Morirá en prisión»

Ismael 'Mayo' Zambada, el hombre que dirigió durante décadas un negocio multimillonario en el narcotráfico, con presencia en decenas de países, respetado y temido, eficiente y sanguinario, apareció este lunes en un juzgado de Brooklyn con la mayor debilidad: vestido con uniforme carcelario, con ... dificultades para andar y con un rostro apagado, se presentó ante el juez para reconocer su derrota.

Audiencia de declaración de culpabilidad para el fundador del cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García 'El Mayo' EFE

El 'Mayo', el líder del cartel mexicano de Sinaloa, el capo de capos, se declaró culpable. «Reconozco el gran daño que las drogas han provocado a EE.UU., México y otros lugares», dijo el narco en una declaración ante el juez. «Asumo la responsabilidad y pido perdón a aquellas personas que se hayan visto afectadas por mis acciones».

Zambada reconoció lo que todo el mundo sabe: que corrompió a policías, militares y políticos durante su largo reinado al frente del cartel de Sinaloa para proteger su negocio de introducción de toneladas de droga hacia el norte, hacia EE.UU. y que ordenó asesinatos a sus sicarios.

Noticia Relacionada Ismael 'El Mayo' Zambada: el último narcocorrido del traficante más peligroso Milton Merlo | Corresponsal en Nuevo México Uno de los arquitectos del narcoestado mexicano, su carrera se dilata desde los años setenta a la actualidad

Se lo dijo al juez que supervisa su procesamiento, Brian Cogan, el mismo juez que tuvo en su banquillo de acusados a otro narco que tuvo el mismo poder, pero más nombre, que el 'Mayo': Joaquín 'Chapo' Guzmán. Fue en este mismo juzgado en el que el 'Chapo' fue declarado culpable en un juicio mediático, por el que pasaron como testigos narcos de todo pelaje, entre finales de 2018 y principios de 2019.

El 'Chapo' y el 'Mayo' fueron socios durante décadas. El primero forjó su mito por sus huidas de prisión, propias de Hollywood. El segundo, por lo contrario, por ser un fantasma indetectable, el que movía los hilos con sigilo.

Una traición de los 'Chapitos', los hijos del 'Chapo', acabaron con la inmunidad del 'Mayo' Zambada. Joaquín Guzmán López, uno de los vástagos del que fue su socio, le invitó a subir bajo engaño a una avioneta para supervisar un negocio inmobiliario. El avión acabó por aterrizar al otro lado de la frontera, en EE.UU., donde fue detenido por las autoridades de la primera potencia mundial, que llevaban décadas detrás de él.

El 'Mayo' pasará el resto de su vida en una cárcel estadounidense

El 'Chapo' y el 'Mayo' compartieron vida criminal y ahora también su suerte penitenciaria. Por su declaración de culpabilidad, el 'Mayo' pasará el resto de la vida que le quede -tiene 77 años- en una cárcel estadounidense. Su acuerdo con la fiscalía -por el que reconoce dos de los 17 cargos que se imputan, incluidos la dirección del imperio de la droga- impone una pena en prisión, que el juez Cogan determinará en una vista que se celebrará el 13 de enero del año que viene. También se le impondrá una multa de 15.000 millones de dólares, que nunca acabará de pagar.

«Morirá en una prisión federal, el lugar al que pertenece», celebró la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, desde Nueva York, unas horas después de celebrarse la vista. El acuerdo para el procesamiento del 'Mayo' -en el que participaron las autoridades mexicanas- incluía que el acusado no pudiera ser condenado a pena de muerte. «Pero vivirá como si estuviera en el corredor de la muerte», advirtió Bondi. La fiscal general, sin embargo, no dio detalles de qué posibles ventajas penitenciarias o protecciones para su familia ha podido obtener el 'Mayo'. «Antes vivía como un rey, ahora va a vivir como un criminal«, dijo.

«El cartel de Sinaloa ha quedado decapitado», aseguró Joseph Nocella,, el fiscal del distrito Este de Nueva York, en el que se ha llevado a cabo el procesamiento de Zambada. «Sus dos fundadores y líderes han sido declarados culpables delante de un juez estadounidense y cumplirán condenas de por vida sin posibilidad de libertad bajo fianza».

«Antes perseguíamos a fantasmas, a gente que era intocable», añadió el líder de la Administración para la Lucha contra la Droga (DEA, en sus siglas en inglés). «La declaración de culpabilidad de Zambada es mucho más que eso, es el colapso de un mito, ese que decía que no podíamos hacer caer a los señores de la droga».

Uno de los abogados del 'Mayo', Frank Pérez, negó que la declaración de culpabilidad se deba a que el narco está cooperando con las autoridades y que no tiene intención de incriminar a nadie.

«Él no va a hablar de nadie», aseguró. «La información del 'Mayo' Zambada se queda con el 'Mayo' Zambada».