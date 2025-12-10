Suscribete a
Malula, el pueblo de Siria arrasado por yihadistas que se aferra a la lengua de Jesús: «Muchos nunca van a regresar»

Un año después de la caída de Al Assad, familias musulmanas regresan a la localidad de mayoría cristiana donde el arameo está cerca de extinguirse

Damasco celebra de forma masiva su primer año libre de Assad

La localidad siria de Malula es de mayoría cristiana
La localidad siria de Malula es de mayoría cristiana Mikel Ayestaran
Mikel Ayestaran

Enviado especial a Malula (Siria)

«Tenemos miedo, salimos de casa con miedo. Malula es un caso particular porque muchos de los terroristas del Frente Al Nusra eran del mismo pueblo, no llegaron de fuera. Pedimos al Gobierno que controle a los sectores más radicales», suplica Fadwa Kallomeh ... en la iglesia del monasterio grecocatólico de San Sergio y San Baco, en lo alto de Malula, la localidad donde se conserva el arameo, la lengua que hablaba Jesús.

