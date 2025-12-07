Suscribete a
un año de la revolución de los hts en siria

Un año de la caída de Assad y la reconversión del yihadista Al Sharaa en nuevo líder internacional

Con algún acierto y entre muchas incertidumbres, el presidente interino de la nueva Siria cumple un año en el poder después de acabar con 50 años de dictadura de los Assad

El barrio de Damasco de los buscadores de huesos

El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, saluda a la multitud en la puerta de la Ciudadela de Alepo
Carlota Pérez

Carlota Pérez

Madrid

Once días tardaron los milicianos islamistas sirios en acabar con 14 años de guerra civil, con 24 años de Gobierno de mano de hierro de Bashar al Assad y 50 años de dictadura de la dinastía de los Assad.

Once días en los que ... ni los propios sirios se creían lo que estaban viendo: sin ningún tipo de resistencia por parte de las fuerzas del Estado, las principales ciudades iban cayendo una a una a favor de los rebeldes. Mientras esto ocurría, Bashar al Assad huía con su familia a Moscú.

