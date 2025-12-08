Suscribete a
Damasco celebra de forma masiva su primer año libre de Assad

Los sirios salen de forma voluntaria para mostrar su felicidad y bailar al ritmo de canciones convertidas en himnos

Trump empuja a Netanyahu a aceptar por primera vez un acuerdo con Siria

Los sirios, como Mohamed Al Sheij Alim, salen a la calle a conmemorar el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad
Mikel Ayestaran

Enviado especial a Damasco

El cielo de Damasco volvió a retumbar, pero esta vez las balas y cohetes se convirtieron en petardos y fuegos artificiales. Siria conmemoró el primer aniversario de la caída del régimen de Bashar al Assad y el epicentro de la movilización fue la plaza ... de los Omeyas de la capital. Desde primera hora del día miles de personas tomaron este lugar emblemático para festejar el que ya queda registrado en el calendario de Siria comoDía de la Liberación. Por unas horas quedaron al margen la falta de unidad entre las comunidades, los graves problemas económicos y la inestabilidad que generan los ataques de Israel y su ocupación del sur del país. Siria revivió el final de cinco décadas de tiranía y la movilización fue masiva.

