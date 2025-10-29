Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este miércoles 29 de octubre

El Senado de EE.UU. revoca los aranceles de Trump a Brasil

La medida no saldrá adelante porque no será considerada en la Cámara Baja, pero muestra la creciente incomodidad de los republicanos con la guerra comercial

Deoleo (Carbonell) esquiva los aranceles de Trump y sitúa EE.UU. como su gran mercado

Donald Trump.
Donald Trump. AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los aranceles y el uso político que de ellos está haciendo el presidente de EE.UU., Donald Trump, generan grietas cada vez más aparentes entre los republicanos del Congreso de EE.UU. El Senado, bajo mayoría conservadora, votó este martes por la noche ... a favor de eliminar una declaración de emergencia nacional proclamada por Trump el pasado verano para poder imponer aranceles a Brasil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app