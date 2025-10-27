Suscribete a
ABC Premium

El legado de Reagan desata la furia comercial de Trump contra Canadá

El presidente de EE.UU. impone aranceles del 10% a Canadá por el uso de un vídeo de su antecesor contra estas medidas comerciales

Trump viaja a Asia para doblegar a Pekín y amarrar inversiones

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Un vídeo de Ronald Reagan contra los aranceles en 1987, utilizado en un anuncio de la provincia de Ontario
Un vídeo de Ronald Reagan contra los aranceles en 1987, utilizado en un anuncio de la provincia de Ontario ABC
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ronald Reagan ha sido, al menos hasta el desembarco en política de Donald Trump hace una década, el presidente adorado por los republicanos. El icono conservador falleció en 2004, pero la popularidad que todavía conserva se ha convertido en un problema para su actual ... sucesor, Donald Trump: el presidente de EE.UU. ha reaccionado con furia contra la utilización en un anuncio de un discurso de Reagan en el que condenaba los aranceles -pieza central de la política del multimillonario neoyorquino- contra importaciones extranjeras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app