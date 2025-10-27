El legado de Reagan desata la furia comercial de Trump contra Canadá

Ronald Reagan ha sido, al menos hasta el desembarco en política de Donald Trump hace una década, el presidente adorado por los republicanos. El icono conservador falleció en 2004, pero la popularidad que todavía conserva se ha convertido en un problema para su actual ... sucesor, Donald Trump: el presidente de EE.UU. ha reaccionado con furia contra la utilización en un anuncio de un discurso de Reagan en el que condenaba los aranceles -pieza central de la política del multimillonario neoyorquino- contra importaciones extranjeras.

La irritación ha ido 'in crescendo': este fin de semana ha anunciado la imposición de aranceles del 10% a los productos de Canadá, después de que el viernes anunciara que ponía fin a las conversaciones comerciales con su vecino del norte y gran aliado.

La ira de Trump se debe al anuncio televisivo del Gobierno de Ontario, la provincia canadiense con más peso demográfico y económico. Y la mayor afectada por la guerra comercial emprendida por el multimillonario neoyorquino contra Canadá.

Noticia Relacionada Trump anuncia un aumento del 10% en los aranceles a Canadá Lo ha dicho tras continuas repercusiones de un anuncio canadiense antiaranceles en el que aparecía Ronald Reagan

El anuncio utiliza un discurso radiofónico de Reagan de 1987, en el que dice: «Cuando alguien dice 'impongamos aranceles a las importaciones extranjeras', parece como si hicieran algo patriótico para proteger los productos estadounidenses». Después, Reagan añade: «A veces, funcionan durante un tiempo. Pero solo durante poco tiempo. A largo plazo, esas barreras dañan a todos los trabajadores y consumidores estadounidenses».

«Después pasa lo peor: los mercados caen y se quiebran, las industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos», advierte la voz de Reagan.

Trump ha llegado a decir que el vídeo es «fraudulento», que tergiversa las palabras de Reagan y ha deslizado la posibilidad de que pueda ser «inteligencia artificial». Nada más lejos de la realidad. El anuncio une varias frases del que fuera presidente, pero no cambia en nada sus ideas sobre comercio internacional. Que son, al fin y al cabo, las que ha defendido el Partido Republicano hasta la llegada al poder de Trump.

Reagan, un icono republicano

El premier de Ontario, Doug Ford, anunció que retiraría el vídeo, pero eso no ocurrió con suficiente celeridad como para que no se viera durante los partidos de este fin de semana de las Series Mundiales de béisbol, en las que participa un equipo canadiense, los Blue Jays de Toronto.

Eso disparó la rabia de Trump, que respondió: «Subo los aranceles de Canadá un 10% sobre lo que están pagando ahora».

El episodio es especialmente incómodo para Trump porque subraya las diferencias con Reagan y muestran a los republicanos todo lo que se han alejado de lo que hasta hace poco consideraban como el estándar a seguir: el comercio libre, el estrechamiento de las relaciones con la OTAN, una reforma migratoria efectiva o la consecución de acuerdos con los demócratas. Y porque, pese a que el Partido Republicano es hoy ante todo el partido de Trump, Reagan sigue siendo un icono para muchos.