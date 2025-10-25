Trump anuncia un aumento del 10% en los aranceles a Canadá

Donald Trump ha anunciado un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, informa AFP. Lo ha hecho después de decidir esta semana romper relaciones comerciales con el citado país en represalia por una campaña publicitaria en contra de los aranceles estadounidenses.

«Su ... publicidad debía ser retirada inmediatamente, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude», ha declarado el presidente estadounidense.

Se refería Trump a la campaña publicitaria contra los aranceles que se emitió durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol, con gran audiencia. Noticia Relacionada Trump exige a EE.UU. una indemnización personal de 230 millones de dólares por los casos judiciales en su contra Javier Ansorena Pese a volver a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha mantenido esa exigencia, que ahora deberá ser autorizada por el fiscal general adjunto, Todd Blanche; y el director de la división civil del Departamento de Justicia, Stan Woodward «Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional por encima de lo que pagan actualmente», ha añadido el mandatario.

