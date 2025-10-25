Suscribete a
Trump anuncia un aumento del 10% en los aranceles a Canadá

Lo ha dicho tras las continuas repercusiones de un anuncio canadiense antiaranceles en el que aparecía Ronald Reagan

Trump viaja a Asia para doblegar a Pekín y amarrar inversiones

El presidente de EE.UU., Donald Trump.
El presidente de EE.UU., Donald Trump. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

AFP

Donald Trump ha anunciado un aumento del 10% en los aranceles a Canadá, informa AFP. Lo ha hecho después de decidir esta semana romper relaciones comerciales con el citado país en represalia por una campaña publicitaria en contra de los aranceles estadounidenses.

«Su ... publicidad debía ser retirada inmediatamente, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude», ha declarado el presidente estadounidense.

