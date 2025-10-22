Suscribete a
Sanae Takaichi, nueva primera ministra de Japón: un triunfo en femenino contra el feminismo

La llegada al poder de la primera jefa de Gobierno en la historia nipona no supone una victoria progresista, sino un regreso a la senda más conservadora

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

Compareció jovial Sanae Takaichi en rueda de prensa, con la sonrisa desprendida de quien acaba de hacer historia. Resulta comprensible el regocijo de quien posee, desde hoy, un lugar 'in perpetuum' en los anales por ser aquello que ninguna japonesa había sido antes: primera ... ministra. Un hito conquistado por una mujer a quien padecer las discriminaciones del conservadurismo hizo, he aquí la ironía, aún más conservadora.

