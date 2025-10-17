China expulsa a dos altos mandos militares del Partido Comunista en una purga anticorrupción

Dos altos mandos militares chinos han sido expulsados del Partido Comunista, en el poder, y del Ejército por «graves violaciones de la disciplina y la ley», según informó este viernes el Ministerio de Defensa del país y recoge Reuters.

He Weidong, el segundo ... general más importante de China, y Miao Hua, el máximo responsable político del Ejército chino, son los militares de más alto rango expulsados en el marco de una campaña anticorrupción que desde 2023 tiene como objetivo a los dirigentes del Ejército Popular de Liberación.

La destitución de He es la primera de un general en activo de la Comisión Militar Central desde la Revolución Cultural de 1966-1976. He no ha aparecido en público desde marzo, pero las autoridades chinas no habían revelado anteriormente la investigación de sus actividades.

He, Miao y otros siete altos mandos militares mencionados en el comunicado «violaron gravemente la disciplina del Partido y son sospechosos de delitos graves relacionados con el ejercicio de sus funciones que implican una cantidad de dinero extremadamente elevada», afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa, Zhang Xiaogang.

Sus delitos eran «de naturaleza grave, con consecuencias extremadamente perjudiciales», añadió el comunicado.

La expulsión de He, de 68 años, tiene implicaciones más allá del ámbito militar, ya que también formaba parte del Politburó, compuesto por 24 miembros, el segundo escalón más alto del poder del Partido Comunista gobernante.

El general, uno de los dos vicepresidentes de la comisión, es el tercer comandante más poderoso del Ejército Popular de Liberación y se le considera un estrecho colaborador del presidente Xi Jinping, comandante en jefe del Ejército.

El anuncio se produjo pocos días antes de que el Comité Central del Partido Comunista, un órgano de élite formado por más de 200 altos cargos, celebre su cuarto pleno en Pekín. Se espera que en la reunión se formalicen más decisiones sobre personal, como la expulsión de miembros del Comité Central.

Miao fue destituido de la Comisión Militar Central en junio tras ser investigado por «graves violaciones de la disciplina» el pasado mes de noviembre.