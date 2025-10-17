Suscribete a
China expulsa a dos altos mandos militares del Partido Comunista en una purga anticorrupción

El Ministerio de Defensa chino ha aprobado la distitución de ambos generales por «violar gravemente la disciplina del Partido y ser sospechosos de delitos graves relacionados con el ejercicio de sus funciones»

Dos altos mandos militares chinos han sido expulsados del Partido Comunista, en el poder, y del Ejército por «graves violaciones de la disciplina y la ley», según informó este viernes el Ministerio de Defensa del país y recoge Reuters.

He Weidong, el segundo ... general más importante de China, y Miao Hua, el máximo responsable político del Ejército chino, son los militares de más alto rango expulsados en el marco de una campaña anticorrupción que desde 2023 tiene como objetivo a los dirigentes del Ejército Popular de Liberación.

