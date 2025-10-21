Suscribete a
La conservadora Sanae Takaichi hace historia y se convierte en la primera mujer en liderar Japón
La conservadora Sanae Takaichi hace historia y se convierte en la primera mujer en liderar Japón

La dirigente de 64 años, designada de forma inesperada por una mayoría de legisladores en la primera ronda de votación, asumirá formalmente el cargo después de reunirse con el emperador de Japón

La ruptura en la coalición del gobierno de Japón tras 26 años pone en jaque la llegada de la primera mujer al poder

La presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, recibiendo aplausos tras ser elegida nueva primera ministra de Japón durante una sesión extraordinaria de la Cámara Baja del Parlamento en Tokio
La presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, recibiendo aplausos tras ser elegida nueva primera ministra de Japón durante una sesión extraordinaria de la Cámara Baja del Parlamento en Tokio afp

La Cámara Baja del Parlamento japonés ha aprobado este martes el nombramiento de la conservadora Sanae Takaichi como la primera mujer al frente del gobierno nipón. La dirigente de 64 años, designada de forma inesperada por una mayoría de legisladores en la primera ... ronda de votación, asumirá formalmente el cargo después de reunirse con el emperador de Japón.

