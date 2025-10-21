La conservadora Sanae Takaichi hace historia y se convierte en la primera mujer en liderar Japón

La Cámara Baja del Parlamento japonés ha aprobado este martes el nombramiento de la conservadora Sanae Takaichi como la primera mujer al frente del gobierno nipón. La dirigente de 64 años, designada de forma inesperada por una mayoría de legisladores en la primera ... ronda de votación, asumirá formalmente el cargo después de reunirse con el emperador de Japón.

Sería la quinta persona en liderar el país asiático en igual número de años y estará al frente de un gobierno de minoría con una agenda llena, incluida una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, la próxima semana a Tokio.

Fue designada el 4 de octubre como líder del Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado Japón de forma casi ininterrumpida durante décadas, pero que se ha vuelto crecientemente impopular.

